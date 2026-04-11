El Gobierno busca acercar posiciones con las provincias y analiza transferir rutas para que sean concesionadas

Milei avanza en una nueva estrategia para recomponer el vínculo con los gobernadores.

La gestión de Javier Milei avanza en una nueva estrategia para recomponer el vínculo con los gobernadores: la posible transferencia de rutas nacionales a las provincias, con el objetivo de que cada jurisdicción administre y concesione esos corredores según sus necesidades productivas.

En la Casa Rosada aseguran que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ya mantiene conversaciones con distintos distritos interesados en hacerse cargo de trazas que no forman parte de los tramos ya licitados por Nación.

La iniciativa apunta a que las provincias diseñen sus propios esquemas de concesión para financiar obras de mantenimiento, ampliación y mejora de rutas, mediante peajes u otros mecanismos, sin recurrir a fondos del Tesoro nacional.

“Estamos hablando con todas las provincias interesadas. Con algunas hay avances y con otras no. Falta”, señalaron fuentes oficiales.

Corredores productivos y foco en economías regionales

Desde el Gobierno destacan especialmente los corredores vinculados a sectores estratégicos como el petróleo, la minería o la agroexportación. En ese sentido, mencionan el caso de Vaca Muerta, donde el tránsito de carga pesada exige infraestructura específica que Nación no está dispuesta a financiar.

La lógica oficial es que las provincias con mayor interés económico en determinadas rutas asuman su gestión, definan inversiones y recuperen los costos a través del uso intensivo de esos corredores.

El caso testigo de Santa Fe

El ejemplo más avanzado es el de Santa Fe. Allí, Caputo anunció la cesión de la ruta nacional A012, un corredor clave de 67 kilómetros que rodea el Gran Rosario y conecta accesos portuarios estratégicos.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que, una vez concretado el traspaso, la provincia avanzará con obras de mejora en el marco de su plan logístico portuario.

Reorganización del sistema vial

La propuesta se inscribe en un esquema más amplio de reorganización de la infraestructura vial. Actualmente, el Gobierno tiene en licitación más de 9.000 kilómetros dentro de la Red Federal de Concesiones.

A esto se suma un segundo paquete en estudio de unos 12.000 kilómetros adicionales para obras de mayor envergadura, como autovías y ampliaciones, también bajo esquemas de financiamiento privado.

En paralelo, la transferencia de rutas a provincias busca dar salida a corredores que quedaron fuera de esos planes nacionales o que responden a dinámicas productivas locales.

Negociación política y desafíos

Más allá del aspecto técnico, la iniciativa también tiene un trasfondo político. En la Casa Rosada consideran que la cesión de rutas puede convertirse en una herramienta de negociación con gobernadores, en un contexto donde el Ejecutivo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

Sin embargo, el esquema aún presenta desafíos: no hay un listado definitivo de rutas a transferir, faltan definiciones sobre financiamiento y los acuerdos deberán cerrarse caso por caso con cada provincia.

La apuesta oficial es que este modelo permita “federalizar” la gestión de la infraestructura y, al mismo tiempo, generar soluciones concretas para las economías regionales.

Con información de TN.