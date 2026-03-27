Victoria judicial y efecto mercado: el fallo por YPF mejora expectativas y cambia el escenario financiero

La justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina y anuló la sentencia que la obligaba a pagar U$S 18.000 millones por la nacionalización de YPF. La decisión la tomó la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, que de esta forma revocó el fallo de la jueza Loretta Preska.

Fallo por YPF: la justicia de Estados Unidos validó la estrategia legal argentina

El presidente, Javier Milei, celebró la decisión de los tribunales estadounidenses, reivindicó la gestión de su gobierno en la defensa de los intereses del país y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien gestionó la expropiación de las acciones de la petrolera durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Dada la trascendencia del fallo, Milei pronunciará un discurso en cadena nacional para dar precisiones del proceso y de la nueva sentencia.

Por su parte, Kicillof también intentó atribuirse parte de la victoria judicial, dado que la sentencia respalda el argumento que había utilizado para que el país retomara el control de la petrolera en abril de 2012.

«Deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, señaló el mandatario bonaerense.

Kicillof enfatizó que “nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”.

La importancia se explica por la independencia que adquirió YPF desde su mayoría estatal para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta dentro de una estrategia nacional.

Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF en Nueva York se dispararon y cerraron la rueda con un alza del 5%, mientras que en la Bolsa de Buenos Aires subieron 6%. En cambio, las del fondo Burford se desplomaron 30%.

En su sentencia, la Corte de Apelaciones avaló el criterio de defensa que desplegó el Estado argentino y que inició el exprocurador Bernardo Saravia Frías.

Preska había condenado al país por entender que no se había cumplido el estatuto de la compañía, que establecía que, en caso de un cambio accionario, se les debían ofrecer las mismas condiciones a los socios minoritarios.

Este fue el argumento con el que Burford inició la demanda en los tribunales de Nueva York, tras comprar el derecho a litigar del Grupo Petersen en España. Este grupo había quebrado tras la estatización de la empresa porque se le dejó de pagar regalías, que era el financiamiento previsto para cancelar el crédito que había tomado para comprar el 25% de las acciones.

La defensa argentina se basó en que la nacionalización de la petrolera se realizó bajo una Ley de Expropiación que fue avalada por el Congreso Nacional y que, en consecuencia, el estatuto de la empresa no podía prevalecer por sobre una ley.

Finalmente, tras años de litigio y de una serie de fallos adversos por parte de la jueza Preska, la Corte de Apelaciones de Nueva York integrada por Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson aceptó los argumentos del país y señaló que la interpretación de la magistrada fue incorrecta.

Además, también indicó que debe ser la justicia argentina la que decida sobre la situación de sociedades argentinas. Asimismo, ratificó el principio de inmunidad soberana sobre los activos del país. Y también exculpó por completo a la empresa. Cabe recordar que Preska había ordenado entregar parte de las acciones de la compañía para hacer cumplir su sentencia.

Hace dos semanas, el tribunal ya había frenado las causas conexas, que bajo un tratamiento de “discovery” buscaban establecer activos argentinos embargables para hacer cumplir el pago del fallo.

La celeridad con la que se resolvió la cuestión de fondo sorprendió a los analistas, lo cual además hace caer el resto de las investigaciones que dependían de la causa original.

Ahora Preska deberá adecuar su sentencia teniendo en cuenta la orden del tribunal superior, mientras se espera que Burford la apele. Los demandantes tienen la opción de pedir una reconsideración del fallo a la misma Corte de Apelaciones o ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Esta decisión de la justicia estadounidense oxigena parcialmente el frente financiero del país, dado que remueve el riesgo de sumar una nueva deuda y principalmente desactiva la posibilidad de embargos sobre activos. Uno de ellos, y de los más controversiales por su manejo, son las reservas en oro del Banco Central.

El CEO de YPF, Horacio Marín, subrayó que “es un capítulo muy importante porque nos permite seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”.

La libertad que da el fallo en materia jurídica puede resultar tan o más beneficiosa que el hecho de evitar el pago de los U$S 18.000 millones.

Corresponsalía Buenos Aires