El Gobierno denunció a Rodolfo Aguiar, de ATE, por «atentar contra el orden constitucional»

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. La presentación judicial, impulsada por el abogado Fernando Soto, acusa al dirigente gremial de «atentar contra el orden constitucional y la vida democrática» a raíz de sus declaraciones públicas. La cartera considera que estas manifestaciones configuran un delito bajo los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.

La denuncia se fundamenta en expresiones de Aguiar durante un reportaje sobre el inminente proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno Nacional. Según el escrito, el titular de ATE afirmó: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras, para el Ministerio, buscan afectar el ejercicio del mandato popular del Presidente de la Nación.

Fernando Soto, abogado del Ministerio, argumentó en el documento que los dichos de Aguiar son “altamente reprochables”. Sostuvo que el gremialista está «deliberadamente instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno», lo que podría obstaculizar el normal desarrollo de las facultades democráticas del Poder Ejecutivo, como la presentación de una iniciativa legislativa ante el Congreso.

Pedido a la Justicia Federal por los dichos de Rodolfo Aguiar

La denuncia formal solicita al Juzgado Federal que se tenga por presentada la querella y se inicie un sumario penal. El objetivo es investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra el Gobierno Nacional, que busque impedir el libre ejercicio de sus atribuciones constitucionales. El pedido incluye la apertura de una causa bajo los términos del Código Penal.

Esta presentación judicial se enmarca en un período de elevada tensión política y sindical, especialmente por el debate en torno a la reforma laboral. La situación pone en relieve la discusión sobre los límites de la protesta gremial y la protección del orden democrático. La denuncia del ministerio de Seguridad instala el debate sobre la responsabilidad de los líderes sindicales en sus manifestaciones públicas.