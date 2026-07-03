El Gobierno levantó el impuesto antidumping a tubos de aluminio chinos: estuvo vigente desde 2020

La medida estaba vigente desde 2020, la modificación fue establecida en el Boletín Oficial (Foto: LN)

El Gobierno dispuso del cierre, sin renovación, sobre el impuesto denominado antidumping que pesaba desde 2020 sobre las importaciones de tubos de aluminio originarias de China. La firma fue instaurada por el ministerio de Economía.

La medida fue objeto de un pedido de revisión por parte de la empresa Aluminium Manufacturers Express S.A. (AMEX). Este cambio fue anunciado en la Resolución 883/2026 dentro del Boletín Oficial.

La disposición fue anunciada en 2020 por el entonces ministerio de Desarrollo Productivo. La misma alcanzaba con un 75,52% a las exportaciones chinas de tubos de aluminio.

La elaboración de estos productos constaba de la labor de fundición de metales utilizados en la industria automotriz, agroindustrial y de línea blanca.

El impuesto antidumping a tubos de aluminio chinos: el registro de los últimos años

Sobre el escenario en el mercado interno, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que existía probabilidad de que el dumping y el daño se repitieran si se levantaba la protección.

El organismo mencionó que «la continuidad de la medida podría resultar poco consistente con una política económica orientada a reducir los costos de los insumos productivos y mejorar la competitividad de las actividades manufactureras».

El organismo remarcó que la empresa en los últimos años «mejoró sus ingresos medios por ventas y su participación de mercado» durante el período de vigencia del arancel, y que su rentabilidad «se mantuvo en torno al nivel».

La comisión también alertó de un posible «aumento» de la concentración del mercado local y sobre el impacto que la protección tuvo sobre otras industrias que utilizan tubos de aluminio como insumo. Estos sectores se especificaban en laboras como la de artefactos de línea blanca y la automotriz.

Con información de NA