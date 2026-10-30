El Gobierno nacional oficializó la salida de Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería

El Ejecutivo nacional formalizó este viernes la dimisión del funcionario, que se hará efectiva a partir del 1° de noviembre tras más de dos años en la gestión. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1304/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La salida de González se produce luego de haber anunciado su alejamiento el pasado 22 de octubre, culminando un ciclo al frente de un área clave para la articulación de las políticas energéticas y mineras del país.

Los motivos de la salida y el balance de su gestión

La dimisión del licenciado en Administración de Empresas se postergó durante los últimos meses para permitir el avance de iniciativas legislativas estratégicas impulsadas por el Gobierno. Entre ellas, González destacó el debate sobre proyectos de Zona Fría y combustibles, la presentación del Presupuesto y las propuestas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El exsecretario señaló que no posee vocación política ni interés en la exposición pública, definiendo su rol como una etapa centrada en acelerar la evaluación de inversiones para el sector. Su paso por la gestión libertaria estuvo marcado por una fuerte agenda de promoción internacional de hidrocarburos, infraestructura y minería en representación de la cartera económica.

Tras conocerse la formalización de su alejamiento, el ministro Luis Caputo expresó públicamente su reconocimiento al exfuncionario mediante un mensaje de agradecimiento en redes sociales por su labor en el área.

Cómo continuará la conducción de las áreas de Energía y Minería

De acuerdo con lo establecido en la normativa oficial, el cargo de secretario de Coordinación de Energía y Minería no será cubierto tras la salida de González. Las funciones de coordinación quedarán directamente bajo la órbita de las secretarías específicas del área económica.

De esta manera, María Tettamanti continuará al frente de la Secretaría de Energía, mientras que Luis Lucero seguirá conduciendo la Secretaría de Minería, manteniendo sin cambios la estructura operativa en ambas dependencias clave.