El Gobierno prepara un paquete de desregulación para los mercados inmobiliario, de capitales y de seguros

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un paquete de reformas económicas que buscará introducir cambios en los mercados inmobiliario, de capitales y de seguros. La iniciativa está siendo trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y sería enviada al Congreso durante el actual período de sesiones ordinarias.

Según TN, lo que trascendió desde la Casa Rosada es que el objetivo del proyecto es ampliar la competencia en distintos sectores económicos y reducir restricciones regulatorias, en línea con la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios que analiza el Ejecutivo se encuentran modificaciones en el sistema de seguros, con la intención de extender su alcance a más actividades y sectores productivos. En paralelo, el paquete contempla reformas vinculadas al mercado inmobiliario y a instrumentos del mercado de capitales, con el objetivo de ampliar las fuentes de financiamiento privado y facilitar las operaciones económicas.

En línea con la Ley de Bases

El enfoque general de las medidas sigue los lineamientos planteados en el primer borrador de la Ley de Bases, que el Gobierno envió al Congreso en diciembre de 2023. Ese proyecto establecía como principio la amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria, además de la eliminación de restricciones a la oferta de bienes y servicios.

El paquete que prepara el equipo de Sturzenegger se discute además en paralelo a otras reformas estructurales que el oficialismo tiene previsto impulsar en el Parlamento, entre ellas una reforma política y una modificación del Código Penal, cuyos borradores todavía están en elaboración.

Ordenar la agenda legislativa

Para definir el cronograma de envío de proyectos, el Ejecutivo convocará esta semana a una reunión de la mesa política del oficialismo. Del encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo, y los legisladores Patricia Bullrich y Martín Menem.

En paralelo, la Casa Rosada también evalúa otras iniciativas vinculadas a política exterior y defensa, como un acuerdo comercial con Estados Unidos, la adhesión argentina al Board of Peace y un proyecto para ratificar una alianza militar impulsada por el Gobierno, aunque esos expedientes aún no fueron enviados al Congreso por cuestiones técnicas y administrativas.

Desde el entorno presidencial señalan que la estrategia será avanzar con los proyectos de forma escalonada, para evitar superposiciones en el debate parlamentario. Entre las prioridades legislativas del oficialismo se encuentra primero la sanción completa de la Ley de Glaciares y luego el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, iniciativas para las que el Gobierno asegura contar con los votos necesarios.

Con información de TN.