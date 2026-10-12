Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias: masivo cierre en Córdoba y CABA elegida como la sede para 2027

Las calles de la capital cordobesa volvieron a transformarse en un escenario de masividad política durante el fin de semana largo. En el marco del cierre del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, las delegaciones llegadas desde todos los puntos del país resolvieron por unanimidad que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sea la sede encargada de recibir la edición 2027, marcando el regreso del masivo evento al epicentro político en plena antesala electoral.

Bajo consignas que combinaron la defensa de los derechos adquiridos, la resistencia a las políticas del gobierno de Javier Milei y una fuerte impronta internacionalista, el movimiento ratificó su vigencia tras casi cuatro décadas de historia ininterrumpida.

La organización calculó una asistencia récord superior a las cien mil personas, consolidando el evento como el encuentro más masivo desde la pandemia.

Por votación unánime, CABA fue elegida para albergar el congreso en 2027, en un año de definiciones electorales clave.

En paralelo, se desarrollaron casi cien comisiones que debatieron sobre soberanía digital, salud mental, economía popular y defensa de la tierra, mientras que el documento final articuló un duro rechazo al ajuste económico, el pago al FMI y el impacto social de las medidas libertarias.

Un laboratorio político y debate transversa: así se vivió el 39° Encuentro De Mujeres y Disidencias

A pesar de las tensiones económicas y las dificultades organizativas para sostener la autogestión mediante rifas y peñas locales, el evento funcionó como un gran articulador de las demandas territoriales. Desde los talleres dedicados a la tecnopolítica y soberanía digital —que convocaron a cientos de participantes para cuestionar el rol de los tecnomagnates— hasta las discusiones sobre economía popular y soberanía alimentaria, el congreso reafirmó su rol como espacio de escucha y construcción colectiva.

Voces institucionales y referentes de distintos espacios políticos remarcaron la convivencia de sectores con matices diversos pero unidos frente a un objetivo común. “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”, valoró Estela Díaz, ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, las asambleas internacionales y los plenarios hicieron escuchar el rechazo a las políticas de ajuste, con un fuerte llamado a la reorganización frente al avance de derechas en la región, sintetizado en las consignas de la Asamblea de Feministas del Abya Yala.

El cierre del encuentro estuvo marcado por fuertes cruces de carácter político e institucional. Ante más de siete mil personas reunidas en un acto multitudinario, la diputada nacional y referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó con dureza los discursos que intentan responsabilizar al feminismo por las derrotas electorales previas y rechazó cualquier intento de pacto con sectores de la derecha y la ultraderecha.

«¡Con nosotras no! ¡Moderadas nunca! No cuenten con nosotras para alimentar otro fracaso, porque ese fracaso nos trajo a Milei», exclamó la dirigente, en una crítica directa a las estrategias de moderación política.

Además, Bregman exigió a las centrales obreras (CGT y CTA) que convoquen de manera urgente a un paro general y llamó a enfrentar el plan de ajuste nacional en unidad con la clase trabajadora y la juventud: «Nuestra perspectiva es la de la huelga general con las mujeres al frente», sentenció.