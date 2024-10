El Gobierno cambia el código de tránsito: a las licencias, se suma la libre importación de autos

El gobierno de Javier Milei seguirá con los cambios en el código de tránsito. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sumó a la modificación del trámite de la licencia de conducir, la libre importación de autos.

Las nuevos cambios se sumarán a la eliminación de Registros del Automotor y la digitalización de los trámites de transferencia de vehículos ordenada por el Ministerio de Justicia. La semana pasada el ministro Sturzenegger adelantó en LN+ que se aproximaba un decreto para oficializar el nuevo código de tránsito y aseguró que iban a eliminar las «trabas burocráticas» que impiden la libre importación de vehículos por parte de particulares.

De esta manera el ministro explicó que las normativas incluirán modificaciones importantes en lo que implica renovar las licencias de conducir. También informó que el reglamento fue rediseñado y que ahora el Gobierno se encuentra en proceso de aprobación de los DNU para que se oficialice a través del Boletín Oficial.

Cuáles son los cambios en las licencias de conducir

Sturzenegger ya había adelantado sus modificaciones respecto a las licencias de conducir que consistían en que la renovación del trámite ya no sea de manera presencial.

«Cuando se necesita renovar el registro, uno no tiene que volver a probar que sabe manejar, porque uno no se olvida», justificó y agregó que: «Lo relevante es tu condición psicofísica, cómo estás de la vista, de la audición». Tras esto señaló que no veía necesario que el trámite se haga en el registro ya que los usuarios podrían ir directamente a un personal médico.

Aún así resaltó la necesidad de que el tramite se realice de manera simplificada para que no sea «engorroso».

«Esto que vamos a hacer es en la reglamentación del código de tránsito nacional, que es una cosa a las que las provincias y los municipios tienen que adherir y si un municipio después no quiere adherir y seguir con las viejas prácticas, lo puede hacer», destacó. También aclaró que el trámite seguirá siendo obligatorio pero ya no será necesario que la persona regrese a una oficina pública para realizar la renovación.

«La idea es que cada persona renueve su licencia cada cinco años presentando una declaración jurada psicofísica digital, sin la necesidad de realizar el trámite presencial que se exige actualmente», explicó Sturzenegger.

Cuáles son los cambios en la libre importación de autos

Respecto a la libre importación de autos, el ministro de Desregulación informó que en la reforma del código de tránsito se hará un cambio para que los autos certificados en Europa y Estados Unidos puedan circular en la Argentina y los importe un particular.

De esta manera el Gobierno busca facilitar los trámites para que los propietarios particulares puedan importar autos por cuenta propia siempre que estos sea los permitidos en los mercados. Es decir un comprador podría ingresar al país un modelo que hasta el momento no forme parte del mercado argentino.

Sturzenegger comentó en la entrevista de LN+: «Vamos a hacer un cambio para que los autos que estén certificados para ser conducidos en Estados Unidos o Europa, queden automáticamente certificados para la conducción acá». A su vez agregó: «Vamos a arrancar un poquito agilizando la registración y la posibilidad de vender autos. Si están autorizados afuera, repito, van a estar autorizados adentro por la Argentina«.

Desde iProfesional explicaron que para que un modelo de auto pueda venderse en la Argentina debe ser homologado en sus características técnicas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero si el Gobierno agiliza el trámite y permite que un particular lo importe directamente, se valdría de la homologación obtenida para circular y con esa autorización alcanzaría para certificar su seguridad.