El Instituto de Tierras en Bariloche no para de anotar aspirantes al lote propio

La aprobación reciente de una ordenanza que habilitó un nuevo barrio privado y obliga a los inversores a entregar en canje 304 lotes sociales para el municipio multiplicó la demanda de interesados, que se acercan a diario al Instituto de Tierras y Viviendas con la expectativa de calificar entre los beneficiarios.

El presidente del Instituto, Néstor Gallardo, recordó que los lotes estarán disponibles recién cuando el desarrollador efectúe las obras para dotarlos de los servicios básicos, tal como quedó obligado por convenio. Pero todavía no hay “cronograma” ni fecha cierta de entrega, y mucho menos del esperado “sorteo” que será en adelante el mecanismo de adjudicación, según lo anunció varias veces el intendente Walter Cortés.

Gallardo reconoció que la crisis habitacional en la ciudad no cede, agravada por el alto costo de la tierra y por la imposibilidad de acceder a un alquiler a precio razonable. Además, las noticias sobre los 300 lotes reciclaron el interés. “La gente no para de venir, es constante. Hoy el instituto está explotado” dijo Gallardo ayer, pasado el mediodía.

Explicó que “son muchos” los que no pueden inscribirse en el registro de demandantes, porque no cumplen los requisitos. El que resulta excluyente en la mayoría de los casos son los tres años mínimos de residencia.

“La gente no lo sabe, se entera acá, pero muchos tienen un año o poco más en Bariloche, llegan con trabajo, traen a su familia y se quieren quedar, pero no encuentran nada -explicó el funcionario-. Esta mañana atendí a un hombre de Corrientes para quien el lote social era su última opción. Al enterarse de que no calificaba me dijo que se volvía a su provincia”.

Otros le reclaman que les entreguen un lote sin servicios, que ellos ven cómo arreglarse, pero el municipio no está dispuesto a fomentar asentamientos de ese tipo.

Gallardo señaló que entre los “recién llegados” que pasan por el instituto no todos son argentinos y les ha tocado atender “gente de México, de Colombia”. Todos en busca de trabajo y de un lugar donde vivir.

Esa presión se refleja en el registro de demanda, que en la última depuración quedó conformado por algo más de 6.000 personas y se engrosa día a día. Según Gallardo, “ya debe estar cerca de los 7.000”. Pero la capacidad de respuesta del municipio es marcadamente inferior.

El intendente Cortés habló al asumir de acuerdos ya casi cerrados para desplegar un millar de lotes sociales. En alguna entrevista llegó a hablar de 2.000. Pero las operaciones no avanzaron con la velocidad esperada y trece meses después solo está formalizado, en el marco de la emergencia habitacional, la cesión de los 304 lotes comprometidos por los propietarios Stella y Sánchez Calvete.

Crisis instalada

Gallardo se mostró abrumado por la cantidad de casos acuciantes que pasan en forma cotidiana por las oficinas a su cargo. Y reconoció el desgaste de tener que explicar “una y otra vez” que hay un plan, pero las soluciones no serán inmediatas.

El predio donde se emplazarán los lotes que incorporará el banco de tierras del municipio se ubican sobre la ruta de Circunvalación. El lugar todavía no tiene señalización ni mejora alguna.

“Me gustaría tener una fecha para dar, pero todavía no hay nada -dijo Gallardo-, las empresas que deberían iniciar los trabajos en esta época están de vacaciones”.

Dijo que mientras tanto la política es “seguir anotando”, porque no pueden dejar de hacerlo, aunque son estrictos con los requisitos, de modo que “cada 30 que se presentan, no más de 5 ó 10 se incorporan realmente al registro”. Algunos son desechados por no reunir las condiciones y otros ya estaban anotados, y concurren a actualizar sus datos. Porque si hay más hijos en la familia, por ejemplo, les permite mejorar su “puntaje”.