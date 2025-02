El intendente de Cinco Saltos en la mira por la compra de combustible: «Hay autos oficiales»

Las declaraciones del intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, durante la apertura de sesiones ordinarias derivaron en una denuncia pública por la utilización de combustible —financiado con dinero público— para su auto particular. Desde el Tribunal de Cuentas destacaron que aún no han tenido una respuesta oficial sobre la investigación.

«En una radio, el intendente respondió que efectivamente se hacía cargo de lo que decimos, que está creada la resolución«, expresó Gabriela Dergo (CC- ARI) en diálogo con Diario RÍO NEGRO. La funcionaria del órgano de contralor fue una de las que salió a contestarle a Rossi, quien dijo estar «malesto» ante los reiterados pedidos de informes sobre su gestión.

Dergo hace mención a la polémica resolución 1225/24, con fecha del 29 de julio de 2024. El jefe comunal dispuso a través de ella «la carga de combustible hasta un total de sesenta litros semanales acumulativos» para su auto particular, marca Peugeot.

«Hay autos oficiales en la municipalidad. Hasta donde sabemos habían dos vehículos que los utilizaba la intendencia para moverse. En la resolución dice que existe una faltante de autos, pero no es así. De hecho, uno de ellos lo utiliza el secretario de Obras Públicas», explicó Dergo.

Y seguidamente, añadió: «Cómo vamos a saber el uso que se le da a un vehículo particular. Cómo vamos a saber si esta persona (Rossi) lo utiliza solamente para cuestiones oficiales y no para trámites personales. Hay que hacerse muchas preguntas».

La vocal del Tribunal de Cuentas señaló que el órgano no pudo acceder a la resolución hasta cuatro meses después de rubricada. Hasta el momento, los pedidos de información al respecto no fueron respondidos, por lo que no descartarían avanzar en instancias judiciales en caso de seguir curso la investigación.

«Durante toda la gestión se han presentado cerca de 53 notas, creo que una sola nos respondieron. Eso para mí es lo más grave», agregó Dergo.

Otro aspecto donde solicitaron precisiones es sobre el rol de la esposa de Rosi dentro de la intendencia. «No sabemos el puesto y la función de la esposa del intendente. Figura en la Intendencia, según su recibo de sueldo, en una función que dice ‘sin informar’«, deslizó la refente de la CC-ARI sobre las irregularidades de gestión.

Críticas al intendente de Cinco Saltos por su «malestar» por los pedidos de informe

La vocal del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos, Gabriela Dergo (CC-ARI), salió días atrás a responder los dichos de Rossi durante la apertura de sesiones. «Déjenme trabajar en paz«, soltó el jefe comunal en referencia a los pedidos de informe y la presencia de vocales recorriendo las dependencias municipales.

«Cuando trae a colación nuestro trabajo, molesta. Somos un órgano de contralor y debemos ingresar a cualquier institución municipal para hacer nuestro trabajo. Si entro al parque automotor, quiero ver cuál es la flota de vehículos y si existen contratados. En base a eso podemos hacer un control de los gastos», ejemplificó.

Dergo precisó que cuenta con aval de la Carta Orgánica para llevar a cargo sus funciones y atribuciones. Asimismo, especificó que eso incluye la posibilidad de recorrer el palacio municipal y hablar con sus integrantes, con el fin de recolectar información.

«Que el intendente nos solicite, cada vez que querramos ir a la municipalidad, un permiso, no es lo correcto. Somos funcionarios y podemos ingresar a cualquier edificio sin pedir permiso. Se desvirtúa el trabajo del contralor«, enfatizó.

La funcionaria agregó que su respuesta trajo mucha repercusión en la localidad, «de la buena y la mala». «Creo que se desconoce a nivel social el trabajo del Tribunal de Cuentas. Hubo muchas opiniones y algo de lo que leí es que se trata de un ‘cargo vacío’. Si no hubiese un control esto sería un viva la pepa. Los gobiernos necesitan ser controlados», concluyó.