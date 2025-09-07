El municipio de Cipolletti financiará la obra de agua del loteo social para sus trabajadores

La mesa de trabajo fue encabezada por el Ejecutivo de Cipolletti y la participación de los cuatro gremios municipales: Soyem, ATE, UPCN y Sitramuci. (Foto: Gentileza Soyem)

El proyecto de loteo destinado a trabajadores municipales de Cipolletti sumó un nuevo avance este viernes cuando el intendente, Rodrigo Buteler confirmó que asumirá el costo de la obra de agua y, junto a los gremios, comenzó a definir las reglas para la adjudicación de los terrenos.

La mesa de trabajo realizada en el edificio municipal estuvo encabezada por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y representantes de los cuatro gremios municipales: Soyem, ATE, UPCN y Sitramuci.

Dijkstra destacó como uno de los avances que el municipio afrontará el costo de la obra de agua de los loteos, “uno de los servicios claves para llevarlo a cabo”, sostuvo.

El funcionario agregó que también se trabajó en la reglamentación y normativa para establecer los parámetros de puntuación de quienes accederán a los 75 terrenos que se repartirán entre trabajadores agremiados y no agremiados.

“El objetivo es delinear un mecanismo transparente que priorice a los trabajadores de acuerdo con ciertos parámetros y establecer un procedimiento ordenado de inscripción, evaluación y adjudicación de lotes, junto con las obligaciones de los beneficiarios”, afirmaron desde el municipio.

Por su parte, el ejecutivo remarcó que el proyecto de ordenanza de loteo busca dar respuesta a “la necesidad habitacional del personal de la Municipalidad de Cipolletti”.

El secretario General del Soyem y de la Federación de Municipales de Río Negro, Marcelino Jara, señaló que la reunión fue «muy positiva» y que resulta necesario «establecer la reglamentación de inscripción, requisitos, sistema de puntaje, periodo de impugnación, todos elementos necesarios para la adjudicación de los terrenos», afirmó el sindicalista.

«Queremos que la ordenanza sea sólida y que sirva como herramienta para ser replicada en los municipios de la Provincia», destacó Jara luego de la mesa de trabajo que se realizó en el edificio municipal de Cipolletti.