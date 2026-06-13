El oficialismo busca destrabar la visita de Manuel Adorni al Senado en medio de la presión opositora

En medio de una creciente presión política y parlamentaria, el oficialismo intenta acelerar la definición de una fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en el Senado a brindar su informe de gestión, una obligación constitucional que, según denuncian distintos bloques, permanece incumplida desde su asunción.

Crece la presión para que Manuel Adorni dé explicaciones en el Senado

La iniciativa será impulsada por la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18. El objetivo es descomprimir el conflicto con la oposición y habilitar la sesión prevista para el jueves 18, cuya agenda incluye proyectos prioritarios para el Gobierno.

La convocatoria a Adorni se inscribe en un contexto de reclamos crecientes por su ausencia en el Congreso. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes a cada una de las cámaras para informar sobre la marcha del Gobierno.

Sin embargo, desde su designación en noviembre de 2025, Adorni no ha cumplido con esa obligación ante el Senado, lo que motivó cuestionamientos no solo de la oposición más dura, sino también de sectores dialoguistas como la UCR y el PRO.

“La obligación es al menos mensual y no se está cumpliendo”, advirtió Villarruel al formalizar la convocatoria a los jefes de bloque, en un mensaje que refleja la tensión institucional que atraviesa la Cámara alta.

El último antecedente de una presentación de este tipo data del 26 de junio de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ante los senadores.

El clima político se enrareció aún más tras la presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la inclusión tardía de 500.000 dólares que no habían sido informados previamente.

Las explicaciones públicas del funcionario no lograron desactivar las críticas. Legisladores de distintos espacios sostienen que las inconsistencias en la información patrimonial ameritan su comparecencia urgente en el Congreso.

El tema escaló rápidamente a ambas cámaras. En Diputados, bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda impulsaron pedidos de interpelación. Incluso algunos legisladores plantearon la posibilidad de avanzar con instrumentos más severos.

NA