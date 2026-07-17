El oficialismo busca reactivar el Congreso con la Ley de Inocencia Fiscal: la reforma podría ingresar a Diputados la próxima semana

En la Cámara de Diputados ya no quedan proyectos que sean de gran interés para el oficialismo, la más importante se encuentran en el Senado y el jueves se resolvió aplazar su tratamiento hasta el 6 de agosto. Por ello ahora buscan reactivar el Congreso y podrían apuntar a la Ley de Inocencia Fiscal.

Ley de Inocencia Fiscal camino a Diputados

En los últimos dos meses, el oficialismo logró darle media sanción a la reforma del régimen de Zonas Frías; al Super RIGI; a la Ley Hojarasca y consiguió la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres).

Por lo tanto, los diputados libertarios esperaban que lleguen del Senado proyecto como el de propiedad privada, la reforma política, la modificación de la ley de etiquetado frontal y la nueva Ley General de Sociedades. Sin embargo, el plan cambió.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció que tuvo que llamar a un cuarto intermedio por no poder llegar a un acuerdo con los aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Por otra parte, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, se estima que todos queden para después de las vacaciones de invierno. A esto se suma que algunos de ellos como la eliminación de las PASO, también enfrenta rechazos.

La parálisis legislativa es evidente y en un intento de retomar la iniciativa parlamentaria, el presidente Javier Milei anunció la semana pasada que enviaría al Congreso una batería de proyectos que apuntan a garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.

Fuentes oficiales explicaron al sitio Infobae que el próximo lunes podría llegar a Diputados la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal y agregaron que el trabajo en comisión podría comenzar recién la semana siguiente.

Con la reforma de la norma, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen. El propio Milei adelantó que la idea es “volverla universal y más previsible”. En tanto, transcendió que se eliminarán los topes de ingresos y de patrimonio de la ley vigente para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó al respecto: «Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones».

Por otra parte, Javier Milei también anticipó que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro

El mandatario agregó además que trabajan en un mecanismo de “shutdown”. Se trata de una herramienta para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

Fuentes de La Libertad Avanza reconocieron que tanto la reforma del BCRA como el proyecto Shutdown quedarán para agosto, luego del receso invernal.

Con información de Infobae