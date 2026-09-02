El oficialismo no logró avanzar con el Súper RIGI y peligra su tratamiento en el Senado

La rebelión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista frustró los planes del oficialismo de emitir dictamen sobre el proyecto que crea el régimen de incentivo a inversiones superiores a US$1.000 millones, conocido como Súper RIGI. El traspié pone en duda que la iniciativa pueda ser debatida en el recinto del Senado el jueves de la próxima semana.

El Súper RIGI quedó frenado y peligra su llegada al Senado

Según detalló La Nación, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, confirmó el fracaso al término del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión. Los senadores Maximiliano Abad (UCR), Carlos Espínola y Martín Goerling (Pro), junto con María Victoria Huala, reclamaron cambios para fortalecer la protección de la industria nacional.

Entre las modificaciones propuestas figura una cláusula que obliga a los grandes proyectos a priorizar proveedores locales aun cuando sus productos o servicios sean hasta un 15% más caros que los importados, siempre que la comparación contemple todos los costos de importación.

Bullrich cuestionó el planteo porque, según explicó, fue presentado pocas horas antes de la reunión y no pudo ser consultado con el Ministerio de Economía. “Es un tema que va en contra de nuestra idea. Hay que consultar con Economía… no lo veo tan fácil”, afirmó. Y advirtió: “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”.

El oficialismo ya había aceptado elevar al 20% la obligación de contratar bienes y servicios nacionales e incorporar una cláusula para que los emprendimientos de alto consumo energético garanticen su propio abastecimiento.

Tampoco logró dictamen el Régimen de Incentivo de Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radical Eduardo Vischi, que quedó trabado por nuevos pedidos de modificación y cuestionamientos del kirchnerismo sobre el quórum de la reunión.

Con información de La Nación