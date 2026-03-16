El oficialismo reactiva el Congreso con una doble misión: recuperar la agenda y blindar a Manuel Adorni

Tras dos semanas de parálisis legislativa, el oficialismo pone en marcha el Congreso en busca de tomar el control de la agenda y diluir dos escándalos que, en cuestión de días, tiraron por la borda el relato contra la “casta”: por un lado, el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión oficial a Estados Unidos, y por otro, el aumento a más de $11 millones de las dietas de los senadores.

Pese al espaldarazo público del Gobierno, la oposición mantiene la ofensiva contra Adorni por la participación de su mujer, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la “Argentina Week”. También ponen bajo la lupa otro viaje que realizó el matrimonio a Punta del Este en un vuelo privado que no guardaría una relación lógica con el patrimonio declarado por el funcionario.

El caso Adorni ya motivó, además de denuncias penales, un pedido de interpelación y eventual moción de censura presentado por Unión por la Patria, y un pedido de informes impulsado por el socialista santafesino Esteban Paulón. Como será complicado que las iniciativas avancen, la oposición calienta motores para trasladar el tema a la primera sesión informativa del ministro coordinador.

En efecto, Adorni tiene previsto asistir “entre la última quincena de abril y la primera de mayo” a brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, como manda la Constitución Nacional. El kirchnerismo y otros bloques aprovecharán esa instancia para acorralar al funcionario con preguntas sobre ambos viajes con su esposa.

En el Gobierno apuestan a que, para ese entonces, el escándalo haya perdido fuerza.

El plan del Gobierno en el Senado y el vendaval del aumento de dietas

En el Senado, La Libertad Avanza enfrenta el vendaval por el nuevo aumento de las dietas, que ascenderán a más de $11 millones en mayo. Aunque el oficialismo, la UCR y algunos bloques provinciales ya renunciaron al aumento, la polémica volverá a estallar en pocos meses mientras las dietas sigan atadas a la paritaria legislativa.

Según supo La Voz, Patricia Bullrich se comprometió a discutir el tema puertas adentro en una reunión de la bancada libertaria prevista para el martes, luego de que algunos senadores la alentaran a buscar una solución de fondo para congraciarse con los votantes y también con Milei, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel no piensa accionar.

La salida que le propusieron a Bullrich es aprobar en el recinto una nueva resolución que, por lo menos, “desenganche” las dietas de la paritaria hasta 2027: un “congelamiento” hasta el final del mandato de Milei. “A veces hay que tener un gesto autoritario, porque si no imponés y dejás todo librado a una deliberación, se pudre”, analizó uno de los legisladores que resignaron percibir el aumento.

Bullrich no esquivó la discusión, pero le advirtió a sus consejeros que tocar las dietas es peligroso porque puede lesionar la relación con aliados, justo cuando se acaba de conformar una mayoría no kirchnerista de 47 senadores que entusiasma al Gobierno de cara a la votación de las próximas leyes. “Algún mecanismo de ajuste tiene que haber”, dijeron, por caso, desde el radicalismo.

Por lo pronto, la exministra de Seguridad no incluirá las dietas en la sesión del próximo miércoles para no entorpecer el temario. El plan para ese día es darle ingreso a pliegos militares y al que prorroga por cinco años el mandato del camarista Carlos Alberto Mahiques (padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques), quien en noviembre cumple 75 años y busca mantener el cargo.

Mientras tanto, el Congreso sigue a la espera del envío de las primeras reformas del Gobierno, algo que puede definirse en la reunión de la “mesa política” prevista para el lunes, una vez que Adorni regrese al país. El círculo de funcionarios podría resolver ese día las prioridades de la agenda, dentro del amplio menú de “90 leyes” anunciado por Milei en la apertura de sesiones.

El «plan escudo» en Diputados: LLA toma comisiones clave para frenar el avance opositor

La Cámara de Diputados se pone a punto y comenzará a constituir la semana próxima las comisiones que no están armadas. El dato saliente es que La Libertad Avanza se aseguró la presidencia de las más sensibles, con el objetivo de blindar ofensivas opositoras como las que ocurrieron durante todo 2025.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se armó de la lapicera y reservó para el oficialismo la conducción de comisiones como las de Discapacidad y Salud, donde el año pasado la oposición instaló el debate sobre la emergencia en discapacidad, una ley que el Gobierno vetó y se negó a cumplir pese a la insistencia del Congreso.

“Parece que el oficialismo ha decidido ocupar dos comisiones que el año pasado fueron parte de una lucha social que logró conquistas en materia de discapacidad y expuso la corrupción de ANDIS y la alta coimera. Ahora van a pisar las comisiones de Salud y Discapacidad para que el silencio y la complicidad reemplacen a la lucha colectiva”, denunció el diputado Paulón, de Provincias Unidas.

Otra de las comisiones estratégicas que La Libertad Avanza le negó a la oposición es la de Educación, que intervendrá en el debate de la nueva ley de presupuesto universitario. Quedará para el bloque PRO, aliado del Gobierno. A su vez, el oficialismo busca encabezar las comisiones de Legislación General, y de Energía y Combustibles, entre otras.