Elecciones 2027: el gabinete de Axel Kicillof ratificó que no habrá desdoblamiento si se sostienen las PASO

La administración del gobernador Axel Kicillof ratificó que el futuro del calendario en el territorio bonaerense estará supeditado a las decisiones que adopte el Congreso de la Nación respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según informó el medio Infobae, desde el Ejecutivo provincial señalaron que, de sostenerse el esquema de primarias a nivel federal, las elecciones locales se realizarán de manera conjunta. El escenario se presenta en el marco de la discusión en torno al diseño electoral de cara a los próximos comicios.

La postura oficial fue exteriorizada por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, durante su participación en un panel sobre organización electoral en la Universidad Nacional de La Plata. El funcionario sostuvo que la vigencia de las PASO nacionales arrastra automáticamente la aplicación de las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (EPAOS) en la provincia, lo que anula las posibilidades de modificar las fechas de los comicios generales por cuestiones operativas.

A este diagnóstico se sumaron referentes del ámbito judicial e institucional, quienes coincidieron en la complejidad que implica administrar el distrito electoral más grande del país. Las autoridades advirtieron que la legislación actual responde a parámetros demográficos obsoletos, lo que convierte en un desafío material la ejecución de un cronograma desdoblado sin incurrir en superposiciones de plazos.

Cuáles son los factores logísticos y la postura del Ejecutivo

Desde el plano estrictamente técnico, los equipos gubernamentales recordaron que el establecimiento de la fecha de votación es una atribución constitucional e indelegable del mandatario provincial. Sin embargo, enfatizaron que cualquier iniciativa de separación debe contemplar los tiempos de convocatoria establecidos por la normativa vigente, los cuales exigen márgenes anticipados difíciles de cumplir si coexisten dos estructuras de primarias.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, profundizó sobre este aspecto al recordar la magnitud del electorado local. Al exponer ante un auditorio de especialistas, remarcó que el padrón provincial representa aproximadamente el 38% del total nacional, una dimensión que exige procedimientos y calendarios amplios para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios.

Hilda Kogan, ministra perteneciente a la Corte Suprema de Justicia Bonaerense (Foto: gentileza)

Asimismo, la magistrada destacó la experiencia del proceso electoral previo como una prueba de solidez institucional, aunque advirtió que la superposición de normativas nacionales y provinciales acota considerablemente el margen de maniobra de la administración local. Para el Ejecutivo, la indefinición legislativa actual obliga a enfriar temporalmente el debate partidario mientras se aguarda una resolución definitiva en el ámbito parlamentario.

Las tensiones internas y posibles escenarios para 2027

En paralelo a las definiciones de índole administrativa, el debate por el calendario electoral expone las complejidades y matices propios de la coalición peronista. Mientras sectores del kirchnerismo y diversos jefes comunales analizan las ventajas de aislar la elección provincial para amortiguar los efectos de la disputa nacional, la posibilidad de una elección concurrente gana fuerza como una herramienta para movilizar al electorado y consolidar el peso político del distrito.

La articulación entre las estrategias de los principales referentes del espacio, como el propio gobernador, Máximo Kirchner y Sergio Massa, transita por carriles de acuerdos parciales y diferencias tácticas. Por un lado, coinciden en la conveniencia de preservar las primarias como un mecanismo ordenador de candidaturas; por el otro, persisten miradas divergentes sobre la conducción de la campaña y el impacto que la boleta conjunta tendrá en la contienda presidencial.

En definitiva, la definición final sobre el desdoblamiento bonaerense se trasladará formalmente al próximo año, a la espera de que el Congreso Nacional dilucide la suerte de las PASO. Hasta tanto el panorama federal no se clarifique, el gobierno provincial mantiene abierta la alternativa de unificar los comicios, priorizando la viabilidad logística por sobre cualquier especulación sectorial.