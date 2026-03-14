El BCRA sumó dólares, pero los pagos de deuda reducen la acumulación de reservas

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de US$3300 millones desde comienzos de año y logró mejorar el nivel de reservas brutas respecto al escenario crítico que enfrentaba el país cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, la acumulación efectiva de divisas es mucho menor. Según estimaciones privadas, el incremento real de reservas ronda los US$800 millones.

La explicación está en que una parte importante de los dólares adquiridos por la autoridad monetaria se destina al pago de compromisos financieros del sector público. De esta manera, aunque el BCRA compra divisas en el mercado cambiario, muchos de esos fondos vuelven a salir para cancelar deuda u otras obligaciones externas.

Este fenómeno se mantiene desde el primer año de gestión del actual equipo económico y está vinculado con la dificultad de Argentina para regresar al mercado internacional de crédito voluntario.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Analytica, el BCRA sumó US$3285 millones en compras de divisas desde el 2 de enero. Sin embargo, al consolidar la posición entre el Banco Central y el Tesoro, el acopio efectivo de dólares es significativamente menor.

Según ese cálculo, la acumulación consolidada alcanza apenas US$800 millones desde comienzos del año, una cifra muy inferior a los US$3788 millones que deberían haberse incorporado para cubrir los compromisos financieros de los próximos seis meses.

Parte de esa diferencia se explica por los pagos realizados durante los primeros meses del año. Entre ellos se destacan unos US$800 millones abonados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerca de US$1000 millones vinculados a los Bopreal, además de otros movimientos financieros del Tesoro.

Otro dato que ayuda a entender la dinámica surge de proyecciones de la consultora Eco Go, que estimó que el Tesoro le compró al BCRA cerca de US$3500 millones en lo que va del año. De ese total, aproximadamente US$2000 millones se destinaron al pago de vencimientos con bonistas durante enero.

Con información de LN.