El PRO reafirmó que irá a la Justicia por las designaciones en AGN: hablan de una «votación inconstitucional»

En la madrugada de este jueves tuvo media sanción el Presupuesto 2026. Foto: Gentileza Cámara de Diputados.

Tras la disputa de designaciones en la Cámara de Diputados el 18 de diciembre, miembros del PRO denunciaron que hubo un acuerdo entre el oficialismo y kirchnerismo en la reunión. La junta se realizó para la Auditoría General de la Nación (AGN) y con el fin de debatir sobre el Presupuesto 2026.

Posterior al evento realizado en la Cámara, representantes de la Propuesta Republicana aseguraron que: «La Libertad Avanza, el Kirchnerismo por Unión por la Patria y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento«.

En la votación se realizó la aprobación con 189 votos, por lo cual la decisión de elección no variaba por la presencia del PRO, conducida por Mauricio Macri.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, tras mencionar la queja ante los representantes del bloque de LLA y del presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que iba a ir a la justicia y se retiró del edificio.

Ante la falta de aclaraciones y disputa de ideales, Bornoroni agregó: “Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”. Esta declaración generó el revuelo en la sala ante la incertidumbre de un posible quiebre parcial de ideales entre ambos partidos de cara al 2026.

La tensión entre el PRO y LLA

La denuncia por la votación en la Cámara de Diputados, se generó tensión entre miembros de los partidos del PRO y La Libertad Avanza. Los primeros acusan a los segundos de no cumplir sus compromisos en las designaciones y de realizar un acuerdo con Unión por la Patria.

Desde el comunicado, aseguraron que realizarán acciones legales tras los resultados van a presentar «una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto. La prueba más clara de nuestra oposición es que el presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, ya presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado» afirmaron desde el partido.

Sobre la realización y posible amaño en la realización de votos, desde el partido denunciaron que: «La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional«. Aseguran que numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Respecto a la toma de decisiones y beneficioso político de los otros partidos, en el comunicado del bloque amarillo fueron tajantes y detallaron que desde el PRO: «No son cómplices de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales.

El comunicado del PRO respecto a la denuncia

Debido al revuelo y de disputa de comunicados ante la situación, el Pro emitió un comunicado respaldando sus situaciones, donde explicaron que su retiro del recinto fue debido a no convalidar un procedimiento abiertamente inconstitucional.

En el mensaje, detallaron que la presencia de sus diputados no dependía matemáticamente en la elección del resultado, y que «numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre oficialismo y kirchnerismo».

El comunicado emitido por el PRO: