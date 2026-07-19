Lionel Messi estiró su leyenda en el Mundial 2026: el récord definitivo que logró en la final

Lionel Messi sigue escribiendo su historia de Mundiales. Apenas comenzó la final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Argentina y España, el capitán albiceleste alcanzó un récord inédito: se convirtió en el primer futbolista en ser titular en tres finales mundialistas.

Hasta ahora, el antecedente más cercano pertenecía al brasileño Cafú, único jugador que había participado en tres finales consecutivas (1994, 1998 y 2002). Sin embargo, el histórico lateral no fue titular en la definición de Estados Unidos 1994 frente a Italia: ingresó a los 21 minutos del primer tiempo tras la lesión de Jorginho.

Con su presencia desde el inicio, Messi superó esa marca y quedó como el único futbolista en disputar como titular tres finales de la Copa del Mundo. Detrás del capitán argentino aparecen otros cuatro jugadores que integraron tres seleccionados finalistas, aunque solo disputaron dos de esas definiciones.

Uno de ellos es Ronaldo. El delantero brasileño formó parte del plantel campeón de Estados Unidos 1994, aunque no sumó minutos debido a su juventud. Luego fue protagonista en las finales de Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002, donde marcó un doblete para conquistar el título.

Otro caso emblemático es el de Pelé, el único futbolista que ganó tres Copas del Mundo. El astro brilló en Suecia 1958 y México 1970, pero una lesión sufrida durante la fase de grupos de Chile 1962 le impidió volver a jugar en ese torneo, incluida la final.

La lista se completa con dos referentes de la selección alemana: Lothar Matthäus y Pierre Littbarski. Ambos integraron los equipos que alcanzaron las finales de España 1982, México 1986 e Italia 1990, aunque solo fueron protagonistas en dos de esas definiciones.

Con este nuevo hito, Messi continúa ampliando una carrera repleta de marcas históricas y reafirma su lugar entre las mayores leyendas en la historia de los Mundiales.

Con información de ESPN