El Senado redujo un 20% la cantidad de empleados en dos años y se avanza en retiros voluntarios

El Senado de la Nación informó que en los últimos dos años redujo casi un 20% la cantidad de empleados de planta permanente y temporaria., Además adelantó un plan de retiros voluntarios que recortará 200 puestos más.

Casi 4000 empleados en el Senado

Actualmente, la Cámara alta tiene una plantilla de casi 4.000 personas, que representa un promedio de 54 por cada uno de los 72 legisladores, según indicó Infobae.

El medio de Buenos Aires marcó que según el informe de gestión de Recursos Humanos que fue elevado a la vicepresidente Victoria Villarruel, a cantidad de empleados descendió de 4.902 a 3.928, lo que representa una disminución del 19,8% y equivale a 974 empleados menos en ese período.

Del total de trabajadores que conforman la estructura, 1.146 son asesores parlamentarios, lo que representa alrededor de un 30%.

La baja de personal se concentró en la planta administrativa. Desde el área de Recursos Humanos explicaron que la aplicación del control biométrico de asistencia derivó en 372 renuncias. Además se mencionó que el retiro anticipado a la jubilación sumó 305 adhesiones.

El viernes se hará el recambio de un tercio de las bancas con la jura de los nuevos senadores. Según el proyecto de presupuesto del Gobierno nacional, las partidas para el Senado serán de 172 mil millones de pesos, 11 mil millones menos que en 2025.

No hubo quórum para una nueva sesión del Senado

El peronismo vio frustrado hoy ayer su objetivo de convocar a la última sesión del período ordinario, debido a que no tenía garantizado el quórum reglamentario para abrir el debate,

El interbloque peronista quería sancionar el proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia y la elección de los miembros de la Auditoría General.

Según señalaron desde Noticias Argentinas, se estuvo cerca de alcanzar el quórum de 37 legisladores para abrir la sesión, pero hubo resistencia del resto de los bloques opositores que no quieren pelearse con el Gobierno Nacional, en medio de las negociaciones por el presupuesto.

