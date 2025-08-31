El Senado se prepara para reactivar la emergencia en discapacidad: qué otros proyectos generan tensión en el temario

Tras el veto del Ejecutivo, la Cámara de Diputados insistió con la ley de emergencia en discapacidad y alcanzó los dos tercios necesarios. Ahora será el Senado el que avance en el mismo sentido, aunque en la Cámara alta ya se anticipa una dura discusión sobre el temario a tratar, que podría exceder la insistencia en esa norma e incluir la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La sesión está prácticamente confirmada para los próximos días —sea la semana entrante o la siguiente—, pero la definición llegará en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el martes. Allí se pondrá a prueba la capacidad de los bloques para ordenar una agenda común que contemple tanto los temas de alto impacto político como aquellos proyectos que esperan hace meses su tratamiento.

«En Diputados tan mal no se manejaron: lograron el quorum gracias a guiños que aceleraron otras cuestiones. ¿Por qué no hacerlo acá?», deslizó un legislador opositor. Desde el oficialismo, en cambio, advierten que no aceptarán que el kirchnerismo y algunos radicales «enojados» impongan la hoja de ruta.

Proyectos en disputa

La radical chubutense Edith Terenzi, que integra el interbloque Provincias Unidas, y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) plantearon incorporar un amplio paquete de proyectos con dictamen de comisión. La jugada generó resquemores internos: «Se cortó sola», reprocharon desde otras bancadas, cuestionando la amplitud de iniciativas incluidas.

Entre ellas figura el polémico proyecto que endurece las penas por denuncias falsas, impulsado por Terenzi tras un caso mediático que involucró a un médico. Varios senadores advierten que la norma «puede convertirse en un desastre» y genera desconfianza incluso dentro de la propia oposición.

También aparecen en la lista iniciativas como la «ley Nicolás», que busca evitar diagnósticos errados tras la muerte de Nicolás Deanna por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. Aunque la Casa Rosada había ordenado no aprobar proyectos sanitarios que impliquen gasto, en los últimos días se abrió la posibilidad de que este texto quede exceptuado.

Otros temas en carpeta

El temario tentativo incluye además la creación del Sistema de Alerta Rápida Sofía (proyecto de Romero), la modificación de la ley de Trasplante de Órganos, la institución de la Historia Clínica Ambiental, la ley de Parto Humanizado, cambios en el régimen de Manejo del Fuego y reformas al Código Penal en materia de siniestros viales.

A esos debates de fondo se suman proyectos declarativos, como el reconocimiento de Puerto Pirámides (Chubut) como Capital Nacional de la Ballena Franca, la declaración del ciervo pampeano como monumento natural, la distinción de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina, el apoyo al proyecto de investigación subacuática «Eslabón Perdido» y la adhesión a la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz.

El tratamiento de la emergencia en discapacidad y la modificación de la norma sobre los DNU aparecen como ejes centrales. Sin embargo, la presión de los bloques para sumar otras iniciativas amenaza con abrir un frente de tensiones en el recinto. El desafío será ordenar un temario que combine urgencias políticas, demandas sociales y proyectos con dictamen pendiente, sin que la sesión derive en un cruce estéril de fuerzas.