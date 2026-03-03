El STJ de Río Negro suspendió las elecciones del Sindicato de Trabajadores Viales

La decisión está vinculada a la apelación presentada anteriormente por un afiliado. Foto: Juan Thomes.

Las elecciones del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales no se realizarán este jueves 5 de marzo como estaba previsto. A pocos días de la votación, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió suspender el acto de manera provisoria.

La decisión fue firmada por la presidencia del STJ y está vinculada a la apelación presentada anteriormente por un afiliado que denunció haber sido excluido del padrón electoral. Como la apelación aún no fue resuelta y la fecha de votación estaba próxima, el tribunal dispuso suspender los comicios para evitar que la elección se realizara sin que pudiera analizarse el recurso antes de esa instancia.

El reclamo que llegó al máximo tribunal de Río Negro

El conflicto comenzó cuando un trabajador afiliado al sindicato aseguró que no se le permitió participar del proceso interno. Sostuvo que fue excluido del padrón y presentó un amparo para que la Justicia revisara esa decisión.

Puntualmente, el reclamo fue presentado por Victor Pridebailo, que encabezaba la lista opositora, pero la Junta Electoral consideró que no reunía los requisitos exigidos y planteó un corrimiento. La propuesta oficialista está liderada por José Pedraza.

En primera instancia, un juzgado laboral rechazó el planteo. Sin embargo, el afiliado, hoy ya jubilado, apeló esa resolución y llevó el caso ante el máximo tribunal provincial.

Mientras ese expediente continúa en trámite, solicitó una medida urgente para evitar que la elección se realizara. Argumentó que, si los comicios se concretaban, su reclamo podía quedar sin efecto práctico aun cuando luego obtuviera un fallo favorable.

El STJ consideró atendible ese planteo en esta etapa y resolvió suspender el acto electoral de manera provisoria. La cautelar busca preservar la utilidad de una eventual decisión posterior.

La resolución no define si la exclusión del padrón fue correcta ni si corresponde modificar el proceso interno del sindicato. Tampoco zanja aún la discusión sobre la competencia del Poder Judicial para intervenir en este tipo de conflictos.

En ese marco, el juez dispuso dar intervención a la Procuración General para que emita opinión sobre si la Justicia provincial debe intervenir en el caso. Recién después de ese dictamen se avanzará en el análisis de fondo.