El titular de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, buscará una banca en el Congreso 2025

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE en Neuquén aún no clarifica si buscará llegar al Congreso Nacional por una banca en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados, pero ya está en campaña para las elecciones de 2025 con el objetivo de sentarse en el Congreso para frenar el avance de la derecha, aseguró. «Voy por un cargo legislativo, porque no podemos permitir que este gobierno se quede con la mayoría de la cámara de senadores o diputado», dijo.

El gremio habilitó la vía política en el último Congreso extraordinario. El partido en formación se llama «Más Neuquén» y está en proceso de adhesiones. Desde hace un par de meses, en las redes sociales del dirigente social muestra las reuniones con comisiones vecinales, cooperativas, agrupamientos sociales o instituciones.

Quintriqueo dijo que a partir de esta semana, expandirá los recorridos a localidades que no son de la capital provincial. La primera meta serán las elecciones nacionales en 2025, sostuvo. «Estamos en esta conformación, la adhesión y la ficha viene con mucha aceptación de la gente».

Definió que si llega al Congreso no dejará la representación sindical. Dijo que los representantes gremiales que no lograron hacer la diferencia en mejoras para el sector trabajador, fue porque «perdieron el contacto con su propia base y con el barrio» y al ser consultado por gestiones como las del fallecido dirigente petrolero como Guillermo Pereyra, dijo «hay que reconocerle que nunca votó una ley en contra de los trabajadores» y que desde su rol, el petrolero consiguió mejoras para su sector.

Explicó que desde el gremio se definió colaborar para el cambio político con una «herramienta propia». Analizó que «hay muchos arrepentidos» en los votantes del presidente Javier MIlei y en la provincia, aseguró que la derrota del MPN «dejó un vacío que nadie ocupa. Hoy estamos abocados a la consolidación y construcción del partido», agregó.

Quintriqueo aseguró que mientras los otros partidos se «esconden para el debate», la derecha «sigue avanzando e instala temas que la sociedad demanda». Evaluó que «los propios trabajadores eligieron esta opción y hoy hay arrepentidos; vemos un vacío en la representación: los diputados nacionales aportaron a la ley Bases, se instaló el impuesto a las ganancias y con muy pocos diputados» el gobierno de Javier Milei consiguió la mayoría absoluta para la sanción de leyes contra los trabajadores.

renovación de mandatos nacionales de Neuquén en el Congreso 3 y 3 Diputados y Senadores Nacionales

Fiel a su estilo, el dirigente gremial deslizó que diputados nacionales que ahora presentaron proyectos para eliminar el impuesto a las ganancias son los que «con su aval permitieron dar el tratamiento en el Congreso», recordó.

Dijo que el partido en construcción, irá por ese hartazgo y para contener al electorado con opción para el cambio «y que no se vaya derechizando. «No hay que dejar que la derecha avance ni en Diputados ni en la política», sostuvo. Habló de cooperativas, asociaciones intermedias, dirigentes sociales, comerciantes, empleados estatales y muchos trabajadores del sector privado que «no se sienten contenidos» por las opciones políticas.

Agregó que, con una mirada provincial, el partido reivindicará todo lo que se hizo bien en política pública de hospitales, salud y empresas «sin buscar un acuerdo de cúpulas. El militante quedó descreído, hay organizaciones intermedias que sienten la necesidad de un espacio neuquino donde se pueda discutir desde otra opción».

La gente se cansó. En el Congreso se puede entablar y discutir temas que nadie discute, Si no, vamos siempre tarde» Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén y candidato al Congreso en 2025

Aseguró que se está trabajando para «profundizar la cuestión política» desde los barrios, en centros de salud, escuelas, como vecinos, porque «se puede ser peronista sin estar en el peronismo, hay que recuperar eso. El MPN con su derrota, dejó una gran dispersión de gente a la deriva y el nuevo gobierno (de Comunidad) no las termina de contener: con gente de la Libertad Avanza y del Pro, nosotros no tenemos nada que ver. Y si uno busca el acuerdo de cúpulas, es más de lo mismo; hay que hacer un esfuerzo mayor y no dejar que la derecha avance y gane la conciencia», postuló.

Sobre la cercanía que se le atribuyó antes con Omar Gutiérrez (MPN) y ahora con el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad), sostuvo que «nosotros discutimos con el Estado – patrón y eso nos hace tener un vínculo; hay responsabilidad de las dos partes, de gobernar y de responder a los intereses de nuestros representados», sostuvo.

Respecto a la relación con Unión con la Patria o el PJ, no definió por si o no si será parte de las alianzas del nuevo partido. Aseguró que con el precandidato a presidente Sergio Massa «se llegó demasiado tarde», que el kirchnerismo «construyó con sectarismo y no permitió crecer y en Neuquén podemos dar fe de eso: se lleva a la gente a pensar, por ejemplo para el 2025, quién va a ser el senador, si Darío (Martínez) o (Oscar) Parrilli».

Aseguró que lo que faltó fue una autocrítica «de lo que no se hizo y se dejó de hacer». Dijo que por eso buscará fortalecer el nuevo partido como herramienta con «otras extracciones», arraigo en la sociedad, un compromiso con la provincia, donde las bancas en el Congreso «no se termine votando por intereses propios. Hoy vemos cómo la pobreza se fue acrecentando en Neuquén, donde ni siquiera hay contención. Se demoniza los planes sociales cuando son las organizaciones las que hacen la contención y desde el gobierno se desarrolla una macropolítica de hidrocarburos cuando en las casas no hay ni yerba mate, con serias dificultades para contener la pobreza, donde hay que ir a las 4 de la mañana para conseguir un turno en el hospital, eso no es bueno», ejemplificó.