Elecciones 2025: ¿cómo se reparten las bancas de senadores y diputados en la Legislatura tras los resultados en Buenos Aires?

Cómo se reparten las bancas de senadores y diputados en la Legislatura bonaerense

Las elecciones del domingo marcaron un hito en Buenos Aires, el peronismo le ganó a la La Libertad Avanza y de esta manera logró mantener su amplio territorio. Pero más allá de las lecturas políticas a nivel nacional, los resultados permitieron definir cómo se repartirán las bancas de senadores y diputados en la Legislatura provincial.

En las elecciones de 2025 en la provincia de Buenos Aires se renovó la mitad de la Legislatura, lo que equivale a 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

Los resultados determinaron una nueva composición en ambas cámaras, con cambios significativos en el equilibrio de fuerzas.

El peronismo de las 29 bancas que puso en juego -10 del Senado y 19 de Diputados-, obtuvo 13 y 21 bancas.

Por su parte La Libertad Avanza se quedó con ocho espacios en el Senado y 18 bancas en Diputados.

Cabe resaltar que la provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Tras la votación del domingo, se eligieron senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima, mientras que se votó para diputados en la Tercera,Segunda, Sexta y Octava que corresponde sólo a La Plata.

Con información de Clarín

Los resultados de las elecciones por distritos

Escrutadas el 87% de las mesas. en la primera sección electoral, Gabriel Katopodis de Fuerza Patria con 47% de los votos superó a Diego Valenzuela de LLA-PRO que reunió el 37%. Este es un resultado duro para Valenzuela que esperaba la victoria a partir de su trabajo en la intendencia de 3 de Febrero. Además, fue uno de los primeros intendentes de PRO que saltaron a LLA y fueron apoyados dese el primer minuto por la Casa Rosada.

En la tercera sección electoral –por la cual la actual vicepresidenta ahora condenada Cristina Fernández quería ser candidata- Fuerza Patria con Verónica Magario a la cabeza se quedó con el 53,8% de los votos, con 26,4 puntos por sobre el “violeta” Maximiliano Bordarenko que obtuvo el 28% de los votos.

En la octava sección electoral integrada solo por la Plata sede de gobierno de Kicillof, Fuerza Patria con Ariel Archanco se llevó el 43% de los sufragios, superado a Francisco Adorni (hermano del vocero Manuel Adorni) que se quedó con el 37%.

El dirigente de LLA-PRO que salió mejor parado fue Guillermo Montengero que se impuso en la quinta sección electoral con el 41,5% de los votos. Allí superó a Fernanda Raverta que se postuló por Fuerza Patria y consiguió el 37,6%. Ambos son oriundos de Mar del Plata.

En la segunda sección Fuerza Patria con Diego Nanni logró el 35% mientras que Natalia Blanco de La Libertad Avanza reunió el 27%.

En la cuarta sección, Diego Videla de Fuerza Patria obtuvo el 40% y Gonzalo Cabezas de LLA-PRO el 30%.

Por su parte, en la sexta, Oscar Liberman de LLA-PRO consiguió el 41% y Alejandro Di Chiara de Fuerza Patria el 34%.

En la séptima, María Inés Laurini de Fuerza Patria se quedó con el 38% y Alejandro Speron del LLA-PRO se quedó con el 33%.

Corresponsalía Buenos Aires