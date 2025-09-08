Elecciones 2025: ¿cómo se reparten las bancas de senadores y diputados en la Legislatura tras los resultados en Buenos Aires?
Los resultados del domingo determinaron una nueva composición de la Legislatura bonaerense, con cambios significativos en el equilibrio de fuerzas.
Las elecciones del domingo marcaron un hito en Buenos Aires, el peronismo le ganó a la La Libertad Avanza y de esta manera logró mantener su amplio territorio. Pero más allá de las lecturas políticas a nivel nacional, los resultados permitieron definir cómo se repartirán las bancas de senadores y diputados en la Legislatura provincial.
En las elecciones de 2025 en la provincia de Buenos Aires se renovó la mitad de la Legislatura, lo que equivale a 46 bancas de diputados y 23 de senadores.
Los resultados determinaron una nueva composición en ambas cámaras, con cambios significativos en el equilibrio de fuerzas.
El peronismo de las 29 bancas que puso en juego -10 del Senado y 19 de Diputados-, obtuvo 13 y 21 bancas.
Por su parte La Libertad Avanza se quedó con ocho espacios en el Senado y 18 bancas en Diputados.
Cabe resaltar que la provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Tras la votación del domingo, se eligieron senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima, mientras que se votó para diputados en la Tercera,Segunda, Sexta y Octava que corresponde sólo a La Plata.
Los resultados de las elecciones por distritos
Escrutadas el 87% de las mesas. en la primera sección electoral, Gabriel Katopodis de Fuerza Patria con 47% de los votos superó a Diego Valenzuela de LLA-PRO que reunió el 37%. Este es un resultado duro para Valenzuela que esperaba la victoria a partir de su trabajo en la intendencia de 3 de Febrero. Además, fue uno de los primeros intendentes de PRO que saltaron a LLA y fueron apoyados dese el primer minuto por la Casa Rosada.
En la tercera sección electoral –por la cual la actual vicepresidenta ahora condenada Cristina Fernández quería ser candidata- Fuerza Patria con Verónica Magario a la cabeza se quedó con el 53,8% de los votos, con 26,4 puntos por sobre el “violeta” Maximiliano Bordarenko que obtuvo el 28% de los votos.
En la octava sección electoral integrada solo por la Plata sede de gobierno de Kicillof, Fuerza Patria con Ariel Archanco se llevó el 43% de los sufragios, superado a Francisco Adorni (hermano del vocero Manuel Adorni) que se quedó con el 37%.
El dirigente de LLA-PRO que salió mejor parado fue Guillermo Montengero que se impuso en la quinta sección electoral con el 41,5% de los votos. Allí superó a Fernanda Raverta que se postuló por Fuerza Patria y consiguió el 37,6%. Ambos son oriundos de Mar del Plata.
En la segunda sección Fuerza Patria con Diego Nanni logró el 35% mientras que Natalia Blanco de La Libertad Avanza reunió el 27%.
En la cuarta sección, Diego Videla de Fuerza Patria obtuvo el 40% y Gonzalo Cabezas de LLA-PRO el 30%.
Por su parte, en la sexta, Oscar Liberman de LLA-PRO consiguió el 41% y Alejandro Di Chiara de Fuerza Patria el 34%.
En la séptima, María Inés Laurini de Fuerza Patria se quedó con el 38% y Alejandro Speron del LLA-PRO se quedó con el 33%.
