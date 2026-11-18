A pocas horas de una cita diplomática sin precedentes en la ciudad china de Shenzhen, el formato y el alcance real de la cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin comenzaron a delimitarse con precisiones oficiales.

Según confirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a medios rusos, la reunión tripartita prevista para este jueves en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) tendrá una duración acotada de «no más de una hora», un dato que modera las expectativas sobre eventuales anuncios inmediatos y deja abierta una incógnita sobre un posible mano a mano entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.

El Kremlin confirmó el tiempo de la cumbre de Trump, Xi Jinping y Putin y enfrió la reunión bilateral

De acuerdo con las declaraciones oficiales de Dmitri Peskov citadas por la cadena internacional France 24, el cronograma del jueves reservó menos de sesenta minutos para que los líderes de las tres mayores potencias nucleares intercambien posiciones en una misma mesa.

Desde Moscú aclararon, además, que el breve apretón de manos que protagonizaron Donald Trump y Vladimir Putin antes del banquete de bienvenida de la APEC, bajo la mirada de Xi Jinping, constituyó únicamente un saludo protocolar y no una conversación de fondo.

En paralelo, surgió una diferencia de versiones respecto de una posible reunión bilateral entre Washington y Moscú:

La postura de Estados Unidos : un funcionario estadounidense confirmó a las agencias AP y Reuters que Donald Trump tiene previsto sostener un encuentro por separado con Vladimir Putin este jueves en China , en lo que representaría su primer diálogo formal desde la cumbre de Alaska en 2025 .

: un funcionario estadounidense confirmó a las agencias AP y Reuters que tiene previsto sostener un encuentro por separado con este jueves en , en lo que representaría su primer diálogo formal desde la . La cautela de Rusia: desde el Kremlin aseguraron que no hay diálogos directos «a gran escala» agendados para mañana, manteniendo en reserva cualquier confirmación sobre una bilateral paralela.

Qué dijeron Xi Jinping y Vladimir Putin antes de la cumbre con Donald Trump en Shenzhen

Mientras la agenda del jueves termina de ajustarse, los discursos inaugurales en la cumbre de la APEC dejaron en claro las prioridades económicas y geopolíticas que cada potencia lleva a la mesa de Shenzhen: