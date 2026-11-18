La cumbre de Trump, Xi Jinping y Putin durará menos de una hora y hay dudas sobre una reunión bilateral
El Kremlin informó que el encuentro tripartito entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen será breve y puso en duda una bilateral aparte.
A pocas horas de una cita diplomática sin precedentes en la ciudad china de Shenzhen, el formato y el alcance real de la cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin comenzaron a delimitarse con precisiones oficiales.
Según confirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a medios rusos, la reunión tripartita prevista para este jueves en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) tendrá una duración acotada de «no más de una hora», un dato que modera las expectativas sobre eventuales anuncios inmediatos y deja abierta una incógnita sobre un posible mano a mano entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.
El Kremlin confirmó el tiempo de la cumbre de Trump, Xi Jinping y Putin y enfrió la reunión bilateral
De acuerdo con las declaraciones oficiales de Dmitri Peskov citadas por la cadena internacional France 24, el cronograma del jueves reservó menos de sesenta minutos para que los líderes de las tres mayores potencias nucleares intercambien posiciones en una misma mesa.
Desde Moscú aclararon, además, que el breve apretón de manos que protagonizaron Donald Trump y Vladimir Putin antes del banquete de bienvenida de la APEC, bajo la mirada de Xi Jinping, constituyó únicamente un saludo protocolar y no una conversación de fondo.
En paralelo, surgió una diferencia de versiones respecto de una posible reunión bilateral entre Washington y Moscú:
- La postura de Estados Unidos: un funcionario estadounidense confirmó a las agencias AP y Reuters que Donald Trump tiene previsto sostener un encuentro por separado con Vladimir Putin este jueves en China, en lo que representaría su primer diálogo formal desde la cumbre de Alaska en 2025.
- La cautela de Rusia: desde el Kremlin aseguraron que no hay diálogos directos «a gran escala» agendados para mañana, manteniendo en reserva cualquier confirmación sobre una bilateral paralela.
Qué dijeron Xi Jinping y Vladimir Putin antes de la cumbre con Donald Trump en Shenzhen
Mientras la agenda del jueves termina de ajustarse, los discursos inaugurales en la cumbre de la APEC dejaron en claro las prioridades económicas y geopolíticas que cada potencia lleva a la mesa de Shenzhen:
- El mensaje de Xi Jinping sobre comercio e inteligencia artificial: según reportó la agencia oficial china Xinhua, el anfitrión llamó a reducir aranceles, eliminar barreras a la inversión y profundizar la cooperación internacional en inteligencia artificial (IA) y libre comercio. Horas antes, en un gesto protocolar inédito desde el inicio de su mandato, Xi Jinping había recibido personalmente a Donald Trump al pie del avión en el aeropuerto de Shenzhen, retribuyendo la bienvenida que el presidente estadounidense le brindó en Maryland en septiembre pasado.
- Las críticas de Vladimir Putin a las sanciones occidentales: tras mantener su quinta reunión bilateral del año con Xi Jinping, el presidente ruso denunció durante su intervención en el foro que las sanciones económicas, los aranceles y las restricciones a las exportaciones funcionan como «instrumentos de dominación económica» que, a su criterio, han perdido eficacia. Asimismo, pidió privilegiar el diálogo por encima de los ultimátums ante el aumento de los riesgos político-militares.
- Los cruces comerciales de Donald Trump en los márgenes del foro: antes de la cita tripartita, el mandatario estadounidense mantuvo reuniones bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio de las negociaciones arancelarias tras la falta de extensión del acuerdo comercial T-MEC en julio último.
Comentarios