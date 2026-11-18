El proyecto de salmuera de litio Kachi, ubicado en la provincia de Catamarca, avanzó en su etapa administrativa con el pedido formal de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Foto gentileza.

La compañía australiana Lake Resources N.L. anunció que su subsidiaria local de participación mayoritaria, Morena del Valle Minerals S.A.U., presentó formalmente la solicitud para incorporar al proyecto de salmuera de litio Kachi dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina.

Con este paso administrativo, la operadora busca asegurar las condiciones normativas y económicas necesarias para avanzar hacia la etapa de construcción del emprendimiento ubicado en la provincia de Catamarca.

La presentación ante las autoridades nacionales se concretó luego de que el proyecto obtuviera la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental en septiembre de 2026. De acuerdo con lo informado por la empresa, pasos forman parte de una hoja de ruta orientada a reducir los riesgos regulatorios y consolidar la viabilidad financiera de la iniciativa antes de alcanzar la decisión final de inversión.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sancionado en 2024 para promover desembolsos de capital de gran escala en sectores estratégicos como la minería, otorga a los proyectos aprobados un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Además, el marco legal garantiza estabilidad normativa por un plazo de 30 años, un factor considerado determinante por las operadoras para financiar desarrollos de largo plazo en el país.

La carpeta presentada por Morena del Valle Minerals incluye el plan de inversiones propuesto para Kachi, junto con la información técnica y económica detallada de la operación. Asimismo, el expediente incorpora las proyecciones de generación de empleo directo e indirecto, las estimaciones de aportes por exportaciones y la documentación respaldatoria exigida para acreditar la elegibilidad del proyecto bajo los parámetros del régimen.

El director general y CEO de Lake Resources, David Dickson, destacó que la solicitud constituye un paso relevante en la estrategia de desarrollo de la compañía tras el aval ambiental obtenido meses atrás. El directivo señaló que el RIGI ofrece la previsibilidad regulatoria a largo plazo que resulta crítica para emprender obras de la magnitud y el cronograma que demanda Kachi.

En sus declaraciones, Dickson también agradeció el acompañamiento institucional tanto del gobierno de la provincia de Catamarca como de las autoridades nacionales durante el proceso de estructuración del proyecto. Según indicó, avanzar en la instancia de aprobación del régimen resulta central para sostener el ritmo de trabajo hacia la etapa de definición financiera.

Para la elaboración del expediente técnico y legal, Lake Resources contó con el asesoramiento de la consultora KPMG Argentina y del estudio jurídico Beccar Varela. Ambas firmas continuarán brindando soporte técnico a la compañía durante toda la etapa de evaluación y revisión que llevarán adelante los organismos gubernamentales competentes.

De manera paralela al trámite administrativo, la empresa mantiene en marcha distintas tareas vinculadas a la ingeniería y la infraestructura del proyecto. Entre estas actividades se incluyen los preparativos para la ingeniería básica de detalle (FEED, por sus siglas en inglés) y la definición de los acuerdos necesarios para garantizar el suministro eléctrico de la futura planta.

Finalmente, la compañía continúa desarrollando conversaciones con potenciales socios estratégicos y compradores de largo plazo interesados en asegurar el abastecimiento de litio. No obstante, desde la firma aclararon que el ingreso efectivo de Kachi al RIGI permanece sujeto a la revisión técnica y a la aprobación formal por parte de las autoridades argentinas correspondientes.