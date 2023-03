Elecciones en Río Negro: a 30 días, la campaña se pone en marcha y qué hacen los candidatos

Ya está en marcha la campaña electoral en Río Negro, con 3.303 candidatos, que proponen 25 fuerzas partidarias para cargos provinciales, locales en 22 municipios y en las 36 comisiones de Fomento. El cronograma establece que hoy, 16 de marzo, se abre la campaña para las elecciones del 16 de abril.

Simultáneamente, las alianzas y los partidos esperan conclusiones de la Justicia sobre sus boletas presentadas. El debate definitivo de sus diseños y colores será el próximo lunes en una audiencia convocada por la secretaría Electoral.

El juez Carlos Da Silva habilitó 3.303 postulaciones -3.043 fuerzas provinciales y 260 partidos municipales- y, finalmente, el STJ ayer confirmó que el ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni no podrá participar por otro mandato. Da Silva ya no había aceptado esa postulación porque Reggioni tiene una condena penal, razón para rechazarla según la ordenanza de “ ficha limpia” vigente en ese municipio.

El inicio de la campaña se advertirá -esencialmente- en la zona Andina porque coincidirán este jueves el candidato a la Gobernación del oficialismo, el senador Alberto Weretilneck, y el opositor por Cambia Río Negro, el diputado Aníbal Tortoriello.

El ex gobernador estará en Bariloche, cerrando la jornada con un encuentro con el radicalismo aliado, y viernes irá a Dina Huapi. El empresario tendrá reuniones en El Bolsón y regresará mañana a la ciudad lacustre.

El peronista Gustavo Casas, que lidera la propuesta de Unidad para la Victoria, recorrió ayer Bariloche y seguirá con su agenda por El Bolsón, Pilcaniyeu, Maquinchao y otras localidades de la Línea Sur.

La candidata de Vamos por Todos, la roquense Silvia Horne cumplirá proselitismo en Viedma y continuará el sábado por Sierra Colorada.

Ya prevé un primer acto para el próximo domingo, desde las 19, en el Círculo Italiano de Cipolletti, bajo el slogan “por un nuevo comienzo”.

El ex legislador y actual intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, de Primero Río Negro, estuvo ayer en Roca y hoy en Fernández Oro seguirá con su propuesta, alineada en la Nación con el candidato a la presidencia, Javier Milei.

Rafael Zamaro, de Somos Unidad Popular y Social, empezará la campaña “Mateando” en la plaza Libertad de Huergo.

El Frente de Izquierda, que postula a Gabriel Musa, se mostró ayer en Roca, con el precandidato a la presidencia por el Partido Obrero, Gabriel Solano mientras que el MAS prepara salidas en favor del voto gubernamental para Aurelio Vázquez .

El barilochense Gabriel Di Tullio, de Podemos Proyectar Río Negro (PPR), inició la campaña con recorridas en el Alto Valle.