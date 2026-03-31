En medio de la polémica judicial, Manuel Adorni se reunió con el presidente de la Sociedad Rural

Manuel Adorni con la Rural en medio de la ampliación de la denuncia en su contra. Foto: gentileza

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo este martes un encuentro en Casa Rosada con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un contexto atravesado por la ampliación de una denuncia judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en el financiamiento de viajes al exterior.

Entre la polémica judicial y la agenda del agro: Manuel Adorni recibió a la Sociedad Rural

La reunión, difundida por la entidad rural y por el propio Gobierno a través de redes sociales, tuvo como eje las crecientes preocupaciones del sector agropecuario frente al aumento de los costos operativos. Durante el encuentro, Pino planteó la necesidad de avanzar con medidas que mejoren la competitividad y aporten previsibilidad a las inversiones.

Según la SRA, se abordaron “las principales preocupaciones de los productores”, en especial el impacto del encarecimiento de insumos clave en un año que calificaron como “desafiante”. En ese sentido, el dirigente rural remarcó la importancia de establecer “reglas claras” para sostener la actividad.

Entre los factores que más inquietan al sector figuran la suba del gasoil y de los fertilizantes, que presionan sobre la rentabilidad y podrían condicionar decisiones productivas de cara a las próximas campañas.

El encuentro se produjo en paralelo a la decisión de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, de ampliar la denuncia contra Adorni. Los legisladores sostienen que existen inconsistencias entre el nivel de gastos del funcionario, sus ingresos declarados y su evolución patrimonial, además de posibles incompatibilidades en el ejercicio de su cargo.

Con información de NA