En Río Negro, la dirigencia del PJ se semblantea y espera la reunión partidaria

El justicialismo sigue postergando su discusión para hablar qué hará en el 2023, a pesar de que su dirigencia se había prometido hace cinco meses en Sierra Colorada retomar enseguida la iniciativa. La convocatoria se prepara por los trámites detectados y los semblanteos entre sectores.



Esta instancia comprendió una charla de los referentes centrales: el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria y el senador Martín Doñate. Ambos se juntaron en el Senado para repasar proyectos de reformas en la Justicia. “Todo institucional”, aclaran.

Existió -igualmente- una obligada referencia a la situación partidaria en Río Negro. Palabras justas y forzadas, cerradas con promesas de un futuro encuentro.

Doñate y Soria siguen posicionados en lugares enfrentados y, últimamente, la distancia se hizo mayor, a partir de la vinculación del senador con el ex gobernador Alberto Weretilneck.



El fin de semana, Soria convocó a la mesa del Congreso del partido aunque ese ámbito se circunscribió al orden del día: prorrogar los mandatos y establecer pasos para su convocatoria, que se formalizaría en mayo. Esta reunión, por zoom, puso en contacto al ministro y presidente de ese cuerpo, la intendenta de Roca, María Emilia Soria; la titular del PJ, Alejandra Mas; la jefa del bloque, María Eugenia Martini y el legislador Daniel Belloso, como también, los apoderados.

El interés se mantiene en la reunión del Consejo partidario, que encabeza Mas y se conforma con los intendentes. Hace una semana, en una nota, los legisladores peticionaron su urgente deliberación , con participación de parlamentarios nacionales y provinciales.

Se advierte que el llamado será inminente y el debate se fijará para mayo. Últimamente, los apoderados del PJ se ocuparon de trámites y la recopilación de información para cumplir con las formalidades de la convocatoria partidaria.

La dilación está ligada a la agitación existente por la idea de Doñate que el justicialismo se integre a un gran frente electoral en Río Negro, con inclusión de JSRN.

Los jefes comunales cumplen con la primera avanzada. Punteó Sergio Hernández, de Lamarque, que admitió y valoró ese propósito para el 2023 y lo siguió su par de Cinco Saltos, Liliana Alvarado (Frente Grande), justificando alianzas para que “la Provincia no se pinte de amarillo”. Luego, el conesino Héctor Leineker ratificó la prioridad que “la derecha no gane” en Río Negro mientras aseguró a ADN que no “hay decisiones tomadas” de las sociedades partidarias.

Tres intendentes previamente alineados al esquema electoral del senador. El resto, con reparos o directas resistencias, todavía no hizo pública su postura.

Doñate y Weretilneck nuevamente con gestiones conjuntas. Esta semana, con autoridades del PAMI. Foto: Gentileza

Mientras tanto, la correlación de Doñate y Weretilneck se fortalece. No faltó esta semana la gestión y la foto conjunta. Concurrieron, en esta ocasión, a juntarse con la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich “para hablar sobre la mejora en las prestaciones para las afiliadas y los afiliados de Río Negro”.

Esta exposición ya poco inquieta en el justicialismo, después de la revelación que ambos piensan en la conjunción de fuerzas para transitar el proceso del 2023.