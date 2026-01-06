En Río Negro Yolanda Mansilla cuestionó la habilitación de nuevos bloques legislativos

La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) sostuvo que el vicegobernador Pedro Pesatti «no tiene facultades para habilitar nuevos bloques legislativos» y remarcó que «esa determinación excede sus facultades».

En una nota dirigida al titular del parlamento provincial indicó que «no hay ningún argumento que permita sostener esta acción absolutamente violatoria del reglamento de la Cámara» porque busca «dar origen a nuevos bloques de partidos que ni siquiera han participado en las elecciones realizadas el 16 de abril del 2023».

Para Mansilla el artículo 46 del reglamento «es muy claro en su redacción» y recordó que «los legisladores electos se integrarán en bloques de legisladores que representarán en la Cámara a los partidos o alianzas de partidos políticos que impulsaron su elección» y «la constitución de los bloques determinará la distribución de los legisladores en el recinto y la integración de la Comisión de Labor Parlamentaria».

Agrega que «el vicegobernador, si bien preside la Legislatura, constitucionalmente comparte la formula ejecutiva con el gobernador, por lo que una acción de esta naturaleza, es una clara intromisión en los asuntos y facultades del poder legislativo».

Dijo que Pesatti está «violando» el reglamento porque «no le corresponde decidir por sí solo en este tema, no puede, no le corresponde, en todo caso lo que debería hacer es ponerlo a consideración de los integrantes del cuerpo, por lo que le propuse incorporarlo en el temario de la Comisión de Labor Parlamentaria».

La legisladora destacó que «esta norma es tan clara, que no permite dudas en su interpretación, por lo que no se entiende que fundamento jurídico existente pudiera avalar su decisión. La costumbre no resulta aplicable en este caso, cuando no hay dudas, si las decisiones de esta cámara en el pasado resultaron violatorias, no significa que se deba continuar en ese camino, lo cual contradice la voluntad popular manifestada en las elecciones antes mencionadas».

Mansilla también remarcó que «en los tiempos que corren no podemos seguir incrementando los gastos del Estado para arreglar las diferencias políticas de aquellos que llegan a través de un partido o una unión electoral transitoria y que después desoyendo un resultado en una elección andan buscando caprichosamente algún recoveco donde refugiarse».