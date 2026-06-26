Video | Adrián Ravier tuvo su primera aparición pública y destacó que considera un «honor ser la voz» de Javier Milei

Adrián Ravier se presentó en público como el nuevo vocero presidencial de Javier Milei, aunque aclaró que su nombramiento oficial se hará cuando el presidente regrese de España. Será recién en su arribo al país que se hará la tradicional toma de juramento para que pueda asumir el cargo que dejó vacante Manuel Adorni cuando tomó el control de la Jefatura de Gabinete.

La conferencia inició a la 11 con una transmisión en vivo por las canales oficiales de la Presidencia:

El debut público de Adrián Ravier

Ravier realizó su primera actividad ante los periodistas acreditados de la Casa Rosada con el objetivo de presentarse oficialmente y brindar los lineamientos generales de su gestión.

Desde el entorno del nuevo vocero, indicaron que todavía resta definir equipo y funciones, pero consideraron que era primordial dar un adelanto de lo que se aproxima. «Estamos en un momento de transición», manifestaron y de esta manera dieron a entender que todavía no está claro si va a participar de las reuniones de gabinete o de la mesa política.

Durante el debut publico que concretó este 26 de junio, Ravier abrió su discurso hablando sobre la situación en Venezuela, expresó su apoyo y recordó la iniciativa que tuvo el Gobierno de brindar ayuda humanitaria. «Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una de la catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente», manifestó y agregó: «En este momento difícil, Argentina acompaña con profunda solidaridad a las familias afectadas y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en la tarea de rescate».

Luego dio paso a su exposición aclarando que no se trataba de la usual conferencia de prensa: «Mi designación como vocero presidencial la obtendremos al llegar el presidente de su viaje a España», remarcó. Tras esto hizo un recorrido sobre su información personal, sus estudios realizados y su trayectoria dentro de la función política.

Ravier recordó que mientras realizaba sus investigaciones, conoció al presidente Javier Milei: «El primer contacto se dio por la recomendación de un editor que nos recomendó escribir juntos un libro al advertir que compartíamos una pasión por las mismas ideas». Algo que no se concretó en ese momento, pero si años después.

El funcionario elogió a Milei e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso. «Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad (…). A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas», expresó.

En esa línea, sumó: «En apenas dos años transformó la economía Argentina, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie. Es cierto que todavía no puede correr, pero el paciente ya empieza a caminar. En 2025 ya se podía haber orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios».

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