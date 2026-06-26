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Figacitas de manteca caseras: la receta fácil para que queden tiernas y esponjosas

Suaves, esponjosas y con un inconfundible sabor a manteca, las figacitas caseras son ideales para preparar sándwiches o acompañar cualquier comida. Con esta receta paso a paso y pocos ingredientes, podés hacerlas en casa como las de panadería.

Redacción

Por Redacción

Las figacitas de manteca caseras son uno de esos clásicos de panadería que nunca fallan. Suaves, esponjosas y con un delicado sabor a manteca, son ideales para preparar sándwiches de jamón y queso, pernil, bondiola, salame o cualquier relleno que tengas en casa. Aunque muchos creen que son difíciles de hacer, la receta requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.

Según comparte el cocinero Edgardo Ríos, del canal de YouTube Mambrunense, con esta preparación se obtienen aproximadamente 17 figacitas bien tiernas.

Ingredientes para hacer figacitas de manteca

  • 500 gramos de harina 0000.
  • 260 ml de agua.
  • 15 gramos de levadura fresca.
  • 50 gramos de manteca a temperatura ambiente.
  • 10 gramos de sal.
  • 1 cucharadita de azúcar.

Paso a paso para preparar figacitas de manteca caseras

Primero, colocar el agua, la levadura y el azúcar en un recipiente y mezclar hasta integrar los ingredientes.

Incorporar la harina junto con la sal y comenzar a amasar hasta formar una masa homogénea.

Una vez integrada, agregar la manteca a temperatura ambiente y continuar amasando. Aunque la masa pueda sentirse pegajosa al principio, no es necesario agregar más harina: con el amasado irá tomando la textura adecuada.

Cuando la masa esté lisa y elástica, colocarla en un bowl previamente enmantecado, cubrirla y dejarla descansar durante 30 minutos.

Cómo darles forma y cocinarlas

Mientras la masa leva, enmantecar una placa para horno.

Luego dividir la masa en porciones de 50 gramos, formar bollitos y acomodarlos sobre la placa dejando espacio entre cada uno.

Aplastar apenas cada bollo con la mano, cubrir nuevamente y dejar que dupliquen su volumen antes de llevarlos al horno.

Por último, cocinar las figacitas en un horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que estén cocidas, tiernas y apenas doradas.

El resultado son figacitas de manteca esponjosas, perfectas para preparar sándwiches o disfrutar solas, recién salidas del horno.


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Las figacitas de manteca caseras son uno de esos clásicos de panadería que nunca fallan. Suaves, esponjosas y con un delicado sabor a manteca, son ideales para preparar sándwiches de jamón y queso, pernil, bondiola, salame o cualquier relleno que tengas en casa. Aunque muchos creen que son difíciles de hacer, la receta requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.

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