Figacitas de manteca caseras: la receta fácil para que queden tiernas y esponjosas

Las figacitas de manteca caseras son uno de esos clásicos de panadería que nunca fallan. Suaves, esponjosas y con un delicado sabor a manteca, son ideales para preparar sándwiches de jamón y queso, pernil, bondiola, salame o cualquier relleno que tengas en casa. Aunque muchos creen que son difíciles de hacer, la receta requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.

Según comparte el cocinero Edgardo Ríos, del canal de YouTube Mambrunense, con esta preparación se obtienen aproximadamente 17 figacitas bien tiernas.

Ingredientes para hacer figacitas de manteca

500 gramos de harina 0000.

260 ml de agua.

15 gramos de levadura fresca.

50 gramos de manteca a temperatura ambiente.

a temperatura ambiente. 10 gramos de sal.

1 cucharadita de azúcar.

Paso a paso para preparar figacitas de manteca caseras

Primero, colocar el agua, la levadura y el azúcar en un recipiente y mezclar hasta integrar los ingredientes.

Incorporar la harina junto con la sal y comenzar a amasar hasta formar una masa homogénea.

Una vez integrada, agregar la manteca a temperatura ambiente y continuar amasando. Aunque la masa pueda sentirse pegajosa al principio, no es necesario agregar más harina: con el amasado irá tomando la textura adecuada.

Cuando la masa esté lisa y elástica, colocarla en un bowl previamente enmantecado, cubrirla y dejarla descansar durante 30 minutos.

Cómo darles forma y cocinarlas

Mientras la masa leva, enmantecar una placa para horno.

Luego dividir la masa en porciones de 50 gramos, formar bollitos y acomodarlos sobre la placa dejando espacio entre cada uno.

Aplastar apenas cada bollo con la mano, cubrir nuevamente y dejar que dupliquen su volumen antes de llevarlos al horno.

Por último, cocinar las figacitas en un horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que estén cocidas, tiernas y apenas doradas.

El resultado son figacitas de manteca esponjosas, perfectas para preparar sándwiches o disfrutar solas, recién salidas del horno.