Figacitas de manteca caseras: la receta fácil para que queden tiernas y esponjosas
Las figacitas de manteca caseras son uno de esos clásicos de panadería que nunca fallan. Suaves, esponjosas y con un delicado sabor a manteca, son ideales para preparar sándwiches de jamón y queso, pernil, bondiola, salame o cualquier relleno que tengas en casa. Aunque muchos creen que son difíciles de hacer, la receta requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.
Según comparte el cocinero Edgardo Ríos, del canal de YouTube Mambrunense, con esta preparación se obtienen aproximadamente 17 figacitas bien tiernas.
Ingredientes para hacer figacitas de manteca
- 500 gramos de harina 0000.
- 260 ml de agua.
- 15 gramos de levadura fresca.
- 50 gramos de manteca a temperatura ambiente.
- 10 gramos de sal.
- 1 cucharadita de azúcar.
Paso a paso para preparar figacitas de manteca caseras
Primero, colocar el agua, la levadura y el azúcar en un recipiente y mezclar hasta integrar los ingredientes.
Incorporar la harina junto con la sal y comenzar a amasar hasta formar una masa homogénea.
Una vez integrada, agregar la manteca a temperatura ambiente y continuar amasando. Aunque la masa pueda sentirse pegajosa al principio, no es necesario agregar más harina: con el amasado irá tomando la textura adecuada.
Cuando la masa esté lisa y elástica, colocarla en un bowl previamente enmantecado, cubrirla y dejarla descansar durante 30 minutos.
Cómo darles forma y cocinarlas
Mientras la masa leva, enmantecar una placa para horno.
Luego dividir la masa en porciones de 50 gramos, formar bollitos y acomodarlos sobre la placa dejando espacio entre cada uno.
Aplastar apenas cada bollo con la mano, cubrir nuevamente y dejar que dupliquen su volumen antes de llevarlos al horno.
Por último, cocinar las figacitas en un horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que estén cocidas, tiernas y apenas doradas.
El resultado son figacitas de manteca esponjosas, perfectas para preparar sándwiches o disfrutar solas, recién salidas del horno.
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