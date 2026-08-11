Torta de naranja en sartén: una receta fácil para preparar sin horno

La torta de naranja que se hace en sartén: fácil, económica y deliciosa. Foto ilustrativa.

Cuando dan ganas de comer algo dulce pero no hay horno disponible, la sartén puede convertirse en una gran aliada. Esta torta de naranja es sencilla de preparar, lleva pocos ingredientes y permite aprovechar el sabor y el aroma de una fruta clásica de la cocina.

La receta se cocina directamente sobre la hornalla, a fuego mínimo, y el resultado es una torta suave y húmeda, ideal para acompañar el mate, el café o una merienda.

Cómo hacer torta de naranja en sartén

Ingredientes

2 huevos.

½ taza de azúcar.

½ taza de jugo de naranja.

Ralladura de 1 naranja.

½ taza de aceite.

1 taza y ½ de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Manteca o aceite para la sartén.

1 cucharada de azúcar para la base.

Paso a paso

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar durante unos minutos hasta obtener una preparación más clara y aireada.

Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar también la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Luego sumar la harina leudante y la pizca de sal de manera gradual. Mezclar suavemente hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos.

Calentar una sartén antiadherente de aproximadamente 22 a 24 centímetros de diámetro a fuego mínimo. Untar la base con un poco de manteca o aceite y espolvorear con una cucharada de azúcar.

Volcar la preparación, distribuirla de manera pareja y tapar la sartén. Cocinar a fuego bajo durante unos 25 a 35 minutos. Es importante evitar levantar la tapa durante los primeros 20 minutos para que la torta conserve el calor y pueda crecer correctamente.

La torta estará lista cuando la superficie se vea firme y, al introducir un palillo en el centro, salga seco.

Para darle un toque extra de sabor, una vez lista se puede pincelar con una mezcla de jugo de naranja y azúcar. También se puede terminar con un poco de azúcar impalpable o ralladura de naranja.

Un truco para que quede más húmeda

El secreto de esta preparación está en mantener el fuego bien bajo. Una temperatura demasiado alta puede dorar rápidamente la base mientras el interior todavía permanece crudo. La tapa permite generar un efecto similar al del horno y ayuda a que la cocción sea pareja.