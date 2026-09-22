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En vivo | León XIV llega a la Argentina: el Episcopado confirmó que habrá un homenaje especial a Francisco
La Conferencia Episcopal Argentina ofreció más precisiones sobre el itinerario de la visita apostólica del papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre. En este marco, el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, confirmó que la agenda incluirá un acto especial en homenaje al papa Francisco.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) brinda este martes 22 de septiembre una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentina que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.
El encuentro se realiza en la sede de la CEA, en el barrio porteño de Retiro, con el objetivo de brindar más detalles respecto a la organización, la agenda oficial y el significado pastoral de la visita del Santo Padre al país.
Participarán de la conferencia el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza; Monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA; Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires; Mons. Jorge Eduardo Scheinig; y el Card. Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.
Marcelo Colombo inició la conferencia dando la bienvenida a los presentes y manifestó: «Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino de partida. El Papa viene a animarnos y a enviarnos hacia un tiempo nuevo y de encuentro».
Asimismo, se adelantó que durante su estadía en Buenos Aires se prevén eventos multitudinarios, entre ellos una misa en el Monumento a los Españoles por considerarlo un «lugar simbólico», además de un encuentro con jóvenes al día siguiente.
En la Catedral Metropolitana, el Santo Padre se reunirá con el Episcopado argentino y referentes laicos, y rendirá un homenaje a Francisco para recordar su labor como arzobispo en ese sitio durante varios años. «Buenos Aires lo recibe, pero en realidad queremos que toda la Argentina se sienta presente y sea protagonista de estas jornadas», expresó el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.
Día por día: su arribo al país y el cronograma detallado de la visita que confirmó el Vaticano
El vuelo papal aterrizará el domingo 8 a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Apenas toque suelo argentino, su itinerario comenzará de esta manera:
- 17:00: rendición de honores en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).
- 17:30: audiencia privada con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada.
- 18:30: discurso ante embajadores, ministros y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad (ex CCK).
Lunes 9 de noviembre: redimida fe, trabajo y vigilia
- Por la mañana: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con personal e internados.
- 11:30: misa central y abierta en el Monumento de los Españoles (Palermo).
- Tarde: cumbre con la dirigencia sindical y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), seguida de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín.
- Noche: rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana con el episcopado y cena privada con los obispos en el Arzobispado.
Martes 10: Escala en Córdoba y encuentro con los jóvenes
- 07:30: Salida desde Buenos Aires rumbo a la provincia mediterránea.
- 10:00: Misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.
- Mediodía: Reunión con el clero y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.
- 20:15: De regreso en la capital, presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Miércoles 11: Misa en Luján y vuelo a Perú
- Primera hora: Recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
- 10:00: Misa de despedida en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
- 13:30: Acto formal de cierre en Ezeiza y despegue a las 14:00 con destino a Lima.
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