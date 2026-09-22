En vivo | León XIV llega a la Argentina: el Episcopado confirmó que habrá un homenaje especial a Francisco

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) brinda este martes 22 de septiembre una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentina que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

El encuentro se realiza en la sede de la CEA, en el barrio porteño de Retiro, con el objetivo de brindar más detalles respecto a la organización, la agenda oficial y el significado pastoral de la visita del Santo Padre al país.

Participarán de la conferencia el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza; Monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA; Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires; Mons. Jorge Eduardo Scheinig; y el Card. Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.

Marcelo Colombo inició la conferencia dando la bienvenida a los presentes y manifestó: «Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino de partida. El Papa viene a animarnos y a enviarnos hacia un tiempo nuevo y de encuentro».

Asimismo, se adelantó que durante su estadía en Buenos Aires se prevén eventos multitudinarios, entre ellos una misa en el Monumento a los Españoles por considerarlo un «lugar simbólico», además de un encuentro con jóvenes al día siguiente.

En la Catedral Metropolitana, el Santo Padre se reunirá con el Episcopado argentino y referentes laicos, y rendirá un homenaje a Francisco para recordar su labor como arzobispo en ese sitio durante varios años. «Buenos Aires lo recibe, pero en realidad queremos que toda la Argentina se sienta presente y sea protagonista de estas jornadas», expresó el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

Día por día: su arribo al país y el cronograma detallado de la visita que confirmó el Vaticano

El vuelo papal aterrizará el domingo 8 a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Apenas toque suelo argentino, su itinerario comenzará de esta manera:

17:00: rendición de honores en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

rendición de honores en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín). 17:30: audiencia privada con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada .

audiencia privada con el Presidente de la Nación en la . 18:30: discurso ante embajadores, ministros y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad (ex CCK).

Lunes 9 de noviembre: redimida fe, trabajo y vigilia

Por la mañana: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con personal e internados.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con personal e internados. 11:30: misa central y abierta en el Monumento de los Españoles (Palermo).

en el Monumento de los Españoles (Palermo). Tarde: cumbre con la dirigencia sindical y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) , seguida de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín.

cumbre con la dirigencia sindical y laboral en la , seguida de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Noche: rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana con el episcopado y cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: Escala en Córdoba y encuentro con los jóvenes

07:30: Salida desde Buenos Aires rumbo a la provincia mediterránea.

Salida desde Buenos Aires rumbo a la provincia mediterránea. 10:00: Misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Mediodía: Reunión con el clero y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Reunión con el clero y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. 20:15: De regreso en la capital, presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: Misa en Luján y vuelo a Perú