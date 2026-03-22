Entre la agenda judicial y el Senado: Javier Milei busca reordenar su estrategia política interna

La gestión de Javier Milei atraviesa una etapa de reconfiguración marcada por la intensidad de la agenda judicial y los desafíos de coordinación interna.

Lo que en los primeros meses fue una narrativa centrada en el ajuste fiscal, hoy se encuentra ante un escenario de mayor complejidad donde conviven las gestiones en el Congreso, la situación judicial de funcionarios y un monitoreo constante del humor social.

Indicadores de opinión pública y tolerancia al ajuste del Gobierno de Javier Milei

El principal desafío para el oficialismo reside en la evolución de la percepción ciudadana sobre la economía real, según lo publicado por Infobae.

Los últimos relevamientos de la consultora Trespuntozero reflejan un cambio en las expectativas de los encuestados:

Percepción de ingresos: Un 59% de los consultados manifiesta que sus ingresos o jubilaciones han llegado a un punto crítico en términos de capacidad de espera.

Un de los consultados manifiesta que sus ingresos o jubilaciones han llegado a un punto crítico en términos de capacidad de espera. Perspectiva de sacrificio: Solo el 36,2% sostiene la predisposición a mantener el esquema actual de ajuste en función de resultados futuros.

Solo el sostiene la predisposición a mantener el esquema actual de ajuste en función de resultados futuros. Niveles de aprobación: La imagen de gestión se sitúa en torno al 37,2%, con un diferencial negativo que se ha estabilizado cerca del 60%.

La dinámica en el Senado y la articulación del Gabinete

La actividad en el Congreso ha expuesto las dificultades de articulación entre los distintos sectores del oficialismo.

La reciente sesión en el Senado, impulsada por el sector de Patricia Bullrich, generó un espacio de debate donde la oposición centró sus críticas en las figuras de Manuel Adorni y Karina Milei.

En la Casa Rosada, la relación entre las principales figuras del Gabinete se mantiene bajo observación. Si bien la ministra de Seguridad ha ratificado su alineamiento total con el modelo, existen matices en la coordinación con la Secretaría General de la Presidencia.

Por el momento, la cohesión interna se apoya en la necesidad de blindaje ante los cuestionamientos externos más que en una unificación total de criterios políticos.

El impacto de la causa $Libra en la comunicación oficial

La evolución judicial de la causa $Libra ha condicionado la agenda comunicacional del Ejecutivo. Las menciones a Manuel Adorni en el marco de este expediente han generado que el vocero presidencial reduzca su perfil habitual.

Aunque el Presidente ha manifestado su respaldo al funcionario, en los ámbitos políticos se analiza cómo evolucionará su rol ante la persistencia de la presión mediática y judicial.

La relación con las provincias y el frente legislativo

Los gobernadores aliados mantienen una postura de acompañamiento condicionado a la evolución de los indicadores macroeconómicos.

En las reuniones con el ministro Luis Caputo, la inquietud principal radica en la falta de un esquema alternativo ante posibles fluctuaciones en la inflación o el tipo de cambio.

En el plano legislativo, el Gobierno se encuentra en una etapa de búsqueda de consensos para proyectos como la reforma del Código Penal y la reglamentación de la ley de discapacidad, tareas que requieren de una negociación minuciosa ante la falta de mayorías propias en ambas cámaras.