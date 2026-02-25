Entre reclamos, llega la audiencia pública por la tarifa de Edersa

La empresa planteó su pedido de aumento sobre la base de sus costos operativos.

El próximo viernes a las 10 se realizará en forma virtual la audiencia pública para analizar el pedido de la empresa Edersa de un aumento de la tarifa eléctrica.



Bajo la tutela del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro se avizora una audiencia tensa entre la firma distribuidora y los consumidores, tanto comerciales como particulares, ya que cámaras comerciales y representantes políticos rechazan el pedido de incremento y lo sitúan por encima del planteo formal.



Lo concreto es que la empresa solicitó un incremento de la tarifa eléctrica en el informe presentado ante el EPRE de aproximadamente 45% para el próximo quinquenio. Este cálculo está basado en función de los incrementos de los costos de operación y mantenimiento de las redes, obras e inversiones y salarios, según indicaron fuentes del EPRE a Río Negro.



Cabe aclarar que el Valor Agregado de Distribución (VAD) es el componente del costo que depende directamente de la provincia. Los otros componentes del valor de la energía son los impuestos y el precio mayorista que fija el Gobierno nacional.



Tanto la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca como la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) cuestionan los valores del incremento y aseguran que son mayores al 45% y que tendrán efecto retroactivo.



También desde sectores opositores al gobierno provincial se cuestionó el pedido de incremento y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, reclamó en la apertura de la Fiesta de la Manzana una tarifa diferencial para el sector productivo vinculado justamente a la actividad frutícola.

Los siguientes pasos tras la audiencia pública

Tras la audiencia pública el pedido debe ser evaluado por el EPRE y puede ser admitido, total o parcialmente, o rechazado. Para eso se encara un proceso técnico que lleva varios meses y que involucra el análisis de todas las variables que impactan en la tarifa, señalaron las fuentes del EPRE.



El aumento que se apruebe será aplicado en forma progresiva. La definición del porcentaje quedaría definido durante este año para aplicarse entre 2027 y 2031.