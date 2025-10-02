Entrevistarán a familias con niñas y niños hasta cinco años para un estudio de crecimiento

Se relevará a un porcentaje de la población hasta los cinco años.

Un estudio que busca conocer cuál es el desarrollo y crecimiento de las niñas y niños hasta cinco años se concretrá en los barrios de Cutral Co. El muestreo se llevará adelante entre el municipio y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Argentina cuyos resultados permitirán pensar y diseñar las políticas públicas a aplicar en esta franja de la población.

La confirmación de esta actividad se hizo desde el municipio cutralquense. Aunque no se especificó la fecha exacta en la que empezará la tarea, se indicó que será en los próximos días. Una encuestadora será la encargada de visitar los hogares de Cutral Co.

Allí se realizará una breve entrevista sobre el desarrollo de los niños y niñas de hasta cinco años en la localidad.

Se describió que el estudio será llevado adelante por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Argentina) en conjunto con la secretaría de Desarrollo Social y la subsecretaría de Cultura y Educación.

El objetivo de este relevamiento es contar con información clave que permitirá diseñar y fortalecer políticas públicas orientadas a la primera infancia, según se destacó. Se pidió a las familias que serán visitadas, a que reciban a las encuestadoras con confianza. Por otra parte, se informó que las personas que estarán a cargo de las entrevistas irán debidamente identificadas.

Una vez que se obtenga esta información que no abarcará a toda la población de esta edad sino que será una porción por eso es un muestreo, se podrá establecer las condiciones y necesidades de las niñas y niños para poder aplicarlas de la manera más adecuada

La charla con las encuestadoras permitirán obtener determinados puntos y características de esta población alcanzada.