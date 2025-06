Enzo Fullone, de Vialidad Nacional, aclaró que no está prevista la obra para evitar choques contra el puente del Tren del Valle

El jefe de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone, aseguró que la obra de bajar la Ruta 151 en la zona en la que se producen reiterados choque de camiones contra el puente ferroviario del tren del Valle, en Cipolletti.

Fullone habló sobre uno de los puntos críticos de las rutas del Alto Valle, en medio de los cruces con fuerte contenido electoral por el estado de las rutas nacionales en la provincia, que lideró el gobernador Alberto Weretilneck, y la iniciativa del intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, de instalar un pórtico para que los camiones de más de 4,10 metros no impacten la estructura y señalar que Vialidad y el Gobierno Nacional «siguen con la postura de no obra pública, no ruta nacional y no hacer nada».

Fullone advirtió en comunicación con Diario RÍO NEGRO, que la obra de bajar la Ruta 151 en su kilómetro inicial, nunca estuvo dentro de las obras priorizadas por el Gobierno Nacional.

Según recordó el titular de Vialidad Nacional en Río Negro, meses atrás desde el municipio de Cipolletti, el intendente Buteler pidió que Vialidad Nacional presentara un proyecto y que junto al Gobierno provincial y el sector privado, se iban a encargar de realizar la obra de bajar la ruta 151, para evitar los choques de camiones.

Una iniciativa para la Ruta 151 que quedó archivada

Fullone aseguró que ese proyecto se presentó en tiempo y forma, tal cual lo exigido, pero que luego la iniciativa quedó archivada. En este sentido pidió que no «cambien el discurso» a lo referentes oficialistas.

Desde Vialidad Nacional se advirtió que la obra tiene una gran complejidad porque por debajo de la ruta, que se debería bajar en forma considerable, pasa un gasoducto, conexiones de fibra óptica y también un canal de riego, lo que obligaría a instalar un sistema de bombeo.

Según pudo saber este diario, entre las evaluaciones realizadas se habló de que la obra tendría un costo aproximado de unos 4 millones de dólares.

Una posibilidad, la única en apariencia, para que la obra se concrete es que se concesione la Ruta 151 y que dentro del plan de ampliación (por el tráfico que tiene demandaría dos carriles por manos), estuviese incluida la bajada de la Ruta 151 en este lugar.

El escenario político por el estado de las rutas nacionales

En los últimos día la situación en las rutas nacionales de Río Negro se transformó en un tema de la incipiente campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre de este año.

Justamente la líder de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, posible candidata a senadora, se ha mostrado junto a Fullone en los trabajos de mantenimiento de la Ruta 22. El propio Fullone sonó en su momento como posible candidato a diputado por LLA.

El gobernador Weretilneck fue el primero en embestir contra el Gobierno nacional días atrás cuando le dijo a este diario que estaban evaluando junto a intendentes del Alto Valle y empresarios la presentación de una demanda en la Justicia para que se termine la ampliación de la Ruta 22 y se mejore el estado de la 151.

Luego, el fin de semana, el gobernador rionegrino amplió sus críticas con un pormenorizado informe del estado de las rutas nacionales. Este info