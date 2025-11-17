Es oficial: habrá un sistema de rendición de cuentas para el Programa Alimentar, cómo funcionará 

El Gobierno controlará el uso de fondo para los programas de comedores y merenderos /Foto: archivo, Matías Subat.

La resolución publicada en el Boletín Oficial por el Gobierno de Javier Milei oficializó un sistema de rendición de cuentas para el Programa Alimentar. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 650/2025 aprobó el Procedimiento de Rendición de Cuentas Específica de Inversiones (RCEI).

El gobierno fundamenta la resolución con respecto a la medida de control en los comedores. Buscan intensificar los controles de gastos e inversiones sobre los fondos públicos brindados a los centros de comedores comunitarios. La causa principal es reforzar la política de seguridad para los sectores en situación de vulnerabilidad.

El Programa “Alimentar Comunidad” surgió en 2023 con, en ese entonces, denominado Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para fortalecer el servicio alimentario con transferencias económicas a espacios alimenticios y de ayuda infantil.

El Inicio del RCEI parte de un proceso coordinado entre distintas áreas de Desarrollo, entre ellas la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria, La subsecretaría de Promoción Humana y la dirección nacional de Programas Alimentarios. Estos sectores colaboran junto a cuerpos de auditoría interna, gestión administrativa y jurisdicción.

RCEI: qué medidas aplicará en los comedores comunitarios

El ministerio de Capital Humano presenta este instrumento para obligar a los programas de alimentación comunitarios a presentar auditorías, fiscalización de gastos, inspección de flujos de recursos y especificación de los gastos e inversiones a realizar en cada movimiento.

La medida busca también reducir los desvíos o uso indebido de fondos económicos. Las regulaciones de presupuestos y desviaciones de gastos serán digitalizados y sistemáticos. Los movimientos deberán cumplir con los principios de legalidad, eficacia y regularización establecidos.

Ante cada movimiento, se deberá cargar comprobantes y justificaciones digitales. Los nuevos mecanismos con finalidad de transparencia y responsabilidad buscarán un trabajo eficaz, priorizando la economía, eficacia y regularidad en la aplicación de los recursos.

En el listado de documentos exigidos, figuran:

Resolución de personería jurídica

Acta constitutiva y el estatuto actualizado

Constancia de inscripción en registros oficiales

Actas de designación de autoridades

Documentos nacionales de identidad del responsable designado.

A su vez, declararon que la máxima autoridad institucional debe firmar la solicitud de incorporación y que cada entidad declare bajo juramento que no percibe otros subsidios nacionales.