Bariloche amplía el plan para regularizar el pago de tasas municipales

La Municipalidad de Bariloche anunció la extensión y ampliación del plan para regularizar el pago de los contribuyentes que adeudan las tasas municipales. La primera edición del programa se llevó a cabo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en los barrios de la delegación sur y a partir de octubre se hace extensivo a toda la ciudad.

«Como hay una cantidad de gente que no ha pagado, lo vamos a replicar en toda la zona», señaló el intendente Walter Cortés, y explicó que se trata de «la necesidad del municipio de darle la posibilidad a todos los vecinos de ponerse al día con las tasas«.

El plan de regularización establece opciones financiación para los habitantes de la ciudad que adeuden el pago de las tasas, por el impacto que generan los intereses por mora. «Es un beneficio directo al contribuyente que está atrasado», afirmó el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, quien acompañó al intendente durante el anuncio. Los beneficios van desde el descuento de la totalidad de los intereses-en un sólo pago-, hasta la financiación del pago en 24 cuotas -sin descuento de intereses-.

El municipio de Bariloche anunció un plan para regularizar el pago de las tasas municipales. Foto: Chino Leiva.

Lerra evaluó la primera etapa del programa como exitosa: «hoy estamos alrededor de los 100 millones de pesos» de recaudación, pero aún hay un 40% de deudores en la ciudad. La primera etapa se llevó adelante durante 3 meses en la delegación sur, que incluye a los barrios del Alto de Bariloche, además de la zona de villa Lago Gutiérrez.

40% de deudores de la tasa municipal en Bariloche

El anuncio se da en el marco del debate por la aprobación del aumento del módulo fiscal -que no se actualiza desde julio del 2025-, una definición que también espera el Ejecutivo para conformar el presupuesto del 2027, que deberá enviar al Concejo Deliberante antes del 23 de octubre.

El municipio de Bariloche anunció un plan para regularizar el pago de las tasas municipales. Foto: Chino Leiva.

Quienes podrán acceder al financiamiento

Los descuentos que ofrece este nuevo plan se aplican sobre los intereses por mora, sin modificar el monto adeudado. «Sumamos a los inmuebles comerciales, pero queda por fuera la TISH», aclaró Lerra. En esta nueva etapa del programa, podrán acceder al programa deudores de toda la ciudad.

«Cuando empezamos en la delegación sur, para ver si teníamos una respuesta positiva, se empezaron a acercar vecinos de toda la ciudad», explicó el secretario de Hacienda, y adelantó que, una vez que se esté por cumplir este nuevo plazo, evaluarán la posibilidad de continuar con una plan anual que apunte en el mismo sentido.

En este nuevo esquema de pagos que propone el municipio, hay un beneficio destacado para quienes paguen en octubre: en un sólo pago, los contribuyentes contarán con el 100% de descuento en los intereses, es decir, pagarán sólo el monto adeudado, sin los intereses por mora, mientras que este beneficio se reduce al 80% en noviembre y al 60% en diciembre. «