Estafa con planes sociales: «me cayó bien el allanamiento», dijo Soiza

Ricardo Soiza fue a trabajar hoy como todos los días, porque «esto sigue funcionando, el circuito de programas se sigue pagando, todo normal». Es el director provincial de Planes Sociales y ayer allanaron su vivienda porque se sospecha que integra una red, por ahora de alcances indefinidos, que estafaba con tarjetas de débito del Banco Provincia de Neuquén.

«De mi casa no se llevaron nada, la policía y la fiscalía me trataron con muchísimo respeto», afirmó. «Si hubo malversación, si hubo abuso de confianza, cada uno se hará responsable», advirtió.

Según el fiscal Pablo Vignaroli, en los 11 allanamientos de ayer secuestraron 30 dispositivos electrónicos, entre ellos los teléfonos celulares de los sospechosos.

Soiza habló por radio con el empresario de medios y excandidato a diputado por el ARI Carlos Eguía. Para ser una persona que afirma estar tranquila con su situación, utilizó demasiados insultos.

Dijo que los periodistas «escribieron muchas pelotudeces», y entre ellas mencionó que «dijeron que estuve detenido» (Río Negro en todas sus notas informó que fue demorado y liberado a las pocas horas), y «me sacaron a luz un conflicto que tuve con el delincuente de Molina (Héctor, alias «Zapallito», ya fallecido) del cual quedé libre de culpa y cargo». Lo investigó el exfiscal Marcelo Jara, cuñado de Vignaroli, ya jubilado.

Añadió que «estuve un año con don Felipe y no me echaron, me fui», y también dejó por su voluntad el cargo en la municipalidad en la época de Horacio Quiroga «porque volví a mis raíces en el MPN».

Aclaró además: «El restaurante, para algún pelotudo que piensa cualquier cosa, en febrero cumplió 17 años con mi socio, nos mudamos hace poco».

Internado

Eguía le dio pie para que contara que «estuve internado de setiembre del año pasado a principios de diciembre, y después en mi casa en reposo. Retomé la actividad pública en marzo o abril». Anteriormente «también estuve retirado un tiempo por una operación de próstata».

El período que investiga la fiscalía, durante el cual se cometió la estafa, abarca desde 2020 hasta julio de 2022.

Soiza dijo que lo señalan porque «soy la cara visible, y esta es una cuestión política».

Remarcó que «ando con mi vida normal, con mi vehículo, y me cayó muy bien que me hayan hecho el allanamiento».

Respecto de las otras personas bajo investigación, señaló que «si cada uno cometió algo, le encontraron algo o hizo algo, será responsable».

Sumarios

Indicó que «yo ya había tomado algunas medidas de sumarios y dar de baja a personas contratadas, cuando empezó la puntita de esto». Si la información que trascendió es correcta, lo hizo cuando el escándalo salió a la luz pública a partir de una denuncia, y no porque los controles internos lo hayan detectado. Pero quizá haya otra versión, que no suministró.

De vuelta con los insultos, el funcionario señaló que «mi hijo es funcionario del intendente Mariano Gaido, no tiene nada que ver conmigo. En cualquier momento dicen cualquier pelotudez».

Sobre Claudio Domínguez, afirmó que «lo que ha salido (en relación a la denuncia de Guillermo Pereyra) es una cuestión política, qué casualidad que ahora estamos con elecciones en la provincia».