Esto en el off: La entrega de las ambulancias y el error en el número de emergencias

Entre los 83 vehículos entregados por el gobierno provincial a los hospitales y Consejos Escolares, figuran 43 ambulancias de alta tecnología. Esta inversión puntual concentró 5.800 millones, que se destacó como un “hito histórico para el sistema de salud por su magnitud y su alcance territorial”.

En el eufórico acto de entrega del miércoles, un error igualmente no paso desapercibido para algunos asistentes atentos.

En sus carrocerías se destaca “109 Emergencia” cuando correspondía la inscripción del número 911, salvo excepciones en localidades menores que tienen otras centrales.

Un equívoco que se corregirá rápidamente aunque genera curiosidad el origen del error con número totalmente ajeno.

La nuevas ambulancias de Río Negro y el número equivocado.

Cortés facturó culpas y después… reconsideró la paz

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, enfureció con el dictamen del Procurador en contra del referéndum y facturó culpas para todos lados. Dicen que de inmediato instruyó a su gente retirarle el cuerpo a la campaña de Juntos. Después reconsideró y todo volvió a la senda de la paz.

El escenario electoral y no quedarse afuera

La centralidad del caso Machado y sus derivaciones exigieron reacciones de los candidatos por reducir costos políticos pero, también, otros para no quedar afuera del escenario. Juan Martín, primer candidato del PRO, se mostró en las redes con una remera con la inscripción: “Yo no conozco a Fred Machado”.

Soria y su regreso a la campaña provincial

El diputado nacional Martín Soria cierra una semana de alta exposición en medios nacionales por sus previas denuncias del caso de Machado. Todo sirve, pero anoche retomó en Jacobacci su campaña en Río Negro para el Senado. El lunes estará en Sierra Grande y, luego, a la noche, en Sierra Colorada.

Los candidatos y sus «raíces» radicales

Los candidatos de Juntos cerraron un acto radical en Roca. Cada uno planteó sus raíces con la fuerza centenaria. Muena aludió a su madre, Confini a sus abuelos y López a su militancia en Franja Morada. El cierre fue del gobernador Weretilneck. “Al final, todos estos eran radicales”, lanzó -entre risas- frente a los correligionarios roquenses.

Nuevo cargo para una exministra

La exministra de Desarrollo Social de la gestión de Arabela Carreras, Luciana De la Fuente, fue designada como directora de Administración de la Secretaría de Energía y Ambiente. Es un nuevo rol luego de pasar, en el primer tramo del gobierno de Alberto Weretilneck por la dirección Despacho y Boletín Oficial.

Neuquén

Lo que es gratis no se valora y se sobreutiliza

La obra en el aeropuerto Chapelco está en pausa, no por falta de presupuesto ni de planos, sino por culpa de los “inquilinos” del estacionamiento gratuito: autos que duermen y amanecen ahí desde hace años, cómodos en su lugar preferido sin pagar un peso.

La costumbre se volvió parte del paisaje, casi una tradición local, pero ahora la administración del Aviador Campos quiere cortar por lo sano: empezar a cobrar y liberar el terreno para que las máquinas puedan trabajar antes del verano. Por eso, pidieron a los dueños que se den una vuelta, retiren sus vehículos y dejen que, por una vez, el estacionamiento deje de ser un garaje permanente.

El estacionamiento del aeropuerto Aviador Campos.

La ansiedad de Rolo y su profecía

Con su tono sereno pero dejando entrever cierta expectativa, el gobernador Rolando Figueroa soltó una frase que resume el clima político que se respira en Neuquén: “La elección del segundo diputado se va a dar entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad. Estamos esperando la elección con mucha ansiedad”, dijo en diálogo con radio Cuasar de Junín de los Andes.

Pepe le ganó al jefe por goleada

“Atento Scaloni” era el mensaje que se veía en la imagen mientras Juan Luis Pepe Ousset, candidato a senador por La Neuquinidad, llegaba al golpecito número 23 del dominio de la pelota con la derecha prodigiosa. Aplausos y nadie lo dijo pero el jefe había llegado a los 11 golpecitos. ¿Una astilla?

El candidato le hace a todo

César Parra es conocido por su militancia en movimiento sociales. Representa al Partido Obrero en la lista del Frente de Izquierda para Diputados. El frente alistó un local que necesitaba retoques de bricolage. César se arremangó y no le sacó el cuerpo. barnizó una mesa de madera. No mostró, luego, cómo quedó. ¡A ver….!

Cides se queja porque lo ignoraron

Circuló en redes una encuesta de 1.600 casos en Neuquén de una ignota consultora que, casualmente, no midió a Desarrollo Ciudadano de Gloria Ruiz y Carlos Cides. Este se enojó por “el olvido” y recordó que no es creible. Claro que no, nadie se la creyó y siempre circulan fake surveys durante las campañas. Cides no es un novato en campañas….

Te tenía que pasar Gabriel

El presidente del bloque del MPN, Gabriel Álamo, se lo tildó de hormiguito viajero porque visita todos los parajes del interior para recolectar reclamos y proyectos. Pero la Ruta Provincial 20 no le hizo los honores. Yendo a El Sauce y Paso Aguerre pinchó un neumático y se tuvo que arremangar para cambiarlo. Tenía que pasar.