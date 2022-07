Agustín Domingo avanza casilleros, de manera sigilosa, en la política rionegrina.

El miércoles pasado estuvo en el cerro Catedral donde se inauguraron obras del plan de inversión y tomó una porción de la cinta que cortaron las autoridades encabezadas por la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck, junto a la familia Trappa, propietaria de la concesionaria.

El diputado nacional, fiel a su estilo de bajo perfil, se mantuvo al margen de las “mini cumbres” paralelas que se realizaban en el evento en Bariloche, al que nadie quiso faltar.

Sin embargo, esa actitud cambió cuando vio que la prensa rodeó al senador Weretilneck, su padrino político y quien lo impulsó al Congreso de la Nación.

De a poco, paso a paso, el exministro de Economía de la provincia se fue acercando a los micrófonos, cámaras y teléfonos, todo entre la nieve sopa que predominaba en la base del cerro.

Domingo quedó detrás de la ronda de trabajadores de prensa, con los odios atentos.

Y puso su mayor atención cuando surgió la última pregunta para el exgobernador, referida a la política local.

La consulta para Weretilneck fue quién era «el mejor candidato a intendente de Juntos Somos Bariloche”.

La respuesta “en on” fue políticamente correcta, por el lado de que “hay varios postulantes buenos” y que la palabra del intendente Gustavo Gennuso tendrá peso.

Pero se apagaron las cámaras y grabadores y una periodista, al advertir la presencia del diputado detrás, le indicó a Weretilneck que allí estaba uno de los potenciales candidatos, Weretilneck le dio un guiño más que importante: “Agustín es el número 1”, afirmó, y entre risas y abrazos al diputado repitió la frase.

«Tomo nota”, dijo la mujer de prensa y los legisladores se alejaron juntos entre palmadas en la espalda.

Martín en campaña por la Boleta Única

El proyecto para instaurar la Boleta Única en Río Negro, presentado por el legislador Juan Martín (JxC), no tiene avances en la Legislatura. No existe interés de las fuerzas mayoritarias. Pero el roquense no pierde la oportunidad y el jueves aprovechó la visita a Viedma del diputado nacional de JxC, Aníbal Tortoriello, para exponer la existencia de esa iniciativa, cuando su similar nacional ya tuvo aprobación en la Cámara de Diputados.

Un video homenaje que generó bronca dentro de la Unter

La Unter concluyó ayer en Roca un importante Congreso sobre Educación Sexual Integral. La actividad fue en el marco de los 48 años del gremio y por eso se armó un video, repasando la historia institucional.

Pero lo que se pensó como un homenaje terminó en polémica, con severas acusaciones a la conducción provincial.

Ocurre que en el repaso desde 1974 hubo una notoria omisión de Aurelio Vázquez, secretario general entre 2001 y 2004.

“Stanilismo puro. Se dicen progresistas, pero no les tiembla el pulso para borrar una parte de la historia”, protestó Vázquez sobre el Consejo Directivo.

El video tiene otra perlita: cuando recuerda a Marcelo Mango, al lado del nombre del actual legislador aparece un “Expulsado”, que refresca una de las crisis internas más duras de la Unter, por el pase del entonces secretario al gabinete de Carlos Soria.

Primeros pasos para Republicanos Unidos en Río Negro

Republicanos Unidos, la fuerza liderada por Ricardo López Murphy, empezó a caminar en Río Negro. Esta semana se formalizó ante la justicia electoral la Junta Promotora que hará la conformación formal del partido. El abogado Nicolás Suárez Colman es el principal referente y su pareja, Yanina Krieger, es apoderada, junto a Luciano Villanueva.

Fiesta de la Identidad y el enojo viedmense

La Fiesta de la Identidad Rionegrina, realizada el fin de semana en Viedma, tuvo un gran marco en sus actividades hípicas, artesanales, musicales y gastronómicas. Tampoco estuvo exenta de roces entre funcionarios provinciales y municipales. Ocurre que el sábado, aún organizada y financiada por la Provincia, se cobró 1.000, a pesar de que se anuncio que era gratis. Hubo quejas de vecinos y el domingo fue libre. Mucho tuvo que ver el enojo del gobierno de Pesatti.

El pase de corto plazo de un radical a JSRN

En la Residencia, la gobernadora Carreras se reunió con el Foro de Intendentes radicales, que preside Yamile Direne, quien se quejó por la exclusión de Valcheta del reparto de los ATN. En la comitiva radical sorprendió el jefe comunal de Darwin, Víctor “Curi” Mansilla, que en octubre pasado anunció su pase a JSRN. “Él dice que eso fue por el 2021”, explica un correligionario suyo.

La gobernadora Carreras en Darwin con el intendente Víctor Mansilla. Foto: Gentileza

Una extraña forma de romper el hielo

lLa subsecretaria de industria de la provincia, Claudia Afione, se cayó en el foso exponiendo en el encuentro federal de parques industriales. Quiso indicar mejor en la pantalla y no vio el pozo. Se levantó, hubo un silencio, hasta que dijo que estaba bien, la aplaudieron, algunas risas y siguieron con ella diciendo “bueno, rompí el hielo”.

Gutiérrez quedó afuera de la lista

Molesto y ofuscado se lo vio ayer al gobernador Omar Gutiérrez en la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. Es que su nombre no estuvo en la lista de agradecimientos. Sí estuvo incluido el vicegobernador, Marcos Koopmann.¿Se habrá puesto celoso?

Al final, Gaido se durmió y Javier ganó

El acto de promesa de la bandera en Neuquén fue pospuesto dos veces. Pero en Centenario, Javier Bertoldi lo hizo y con mucho cotillón. Fue el gobernador y el ministro de Educación quien hasta publicó un video. Se dijo que como Mariano Gaido, al final, no hizo el acto, debieron ir al de Centenario.

El secreto de la felicidad del diputado nacional

El diputado nacional Pablo Cervi (JxC) es muy ocurrente en sus redes sociales para mostrar actitudes. En Instagram publicó un video donde se lo ve manipulando una tijera y podando un árbol frutal. El título fue: “Seamos felices mientras podamos”. Recibió ofertas para trabajar en la poda de membrillos.

Producción: Soledad Maradona, Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo