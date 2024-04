El bloque -todavía no oficializado- de La Libertad Avanza sigue con la lupa sobre los gastos del Gobierno y no pasa semana en la que no marquen contradicciones entre lo que dice y hace el Ejecutivo.

El jueves salieron a las redes remarcando que el gobernador Weretilneck habló de la “dramática crisis financiera” de la provincia, pero al mismo tiempo avanzaba en el área de Deportes, una compra directa para el servicio de adicionales de policía para un torneo de pádel, organizado por una firma privada en Cipolletti. La publicación mostró una erogación prevista por el organismo a cargo de Nahuel Astutti de $838.656.

Ahora bien, lo sorpresivo es que lo mostrado por LLA en redes no aparecía ayer en la web oficial del Estado, donde los expedientes de compras de Turismo y Deportes pasaban del 25 al 28. ¿Orden de borrar todo y recalcular? Parece que sí.

La lista de compras de Turismo y Deporte ayer, con saltos desde el Expediente 25/2024 al 28/2024.

Weretilneck y nuevos nombramientos

El gobernador Weretilneck continúa con el armado de su equipo y, entre los últimos decretos, figura el nombramiento de la exlegisladora Sandra Recalt como directora de Comisiones de Fomento. En tanto, el excomisionado de San Javier, Javier Garavaglia fue designado como segundo del área a cargo de la dirigente de Jacobacci. Además, en el mismo Boletín Oficial, la exparlamentaria Claudia Contreras, aparece como subsecretaria de Recursos Forestales, representará a la Provincia en el Consejo Directivo del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónica.

El sigiloso aumento para los legislativos

El cronograma prevé que los legislativos cobren este sábado sus haberes de marzo y recién ahí se sabrá qué impacto tendrá el esquema remunerativo acordado entre las autoridades de la Legislatura y el gremio APEL. Su complejidad no ofrece precisiones y, además, hay cautela acordada por las partes porque la difusión del resultado del diseño pactado derivaría en malestar gubernamental por sus propias negociaciones. Parte de la suba informada equivale a un 7%, pero el mayor incremento se generará de las sumas fijas y montos incorporados al básico, con sus correspondientes liquidaciones.

El Gran Acuerdo y las puertas abiertas para la UCR

El oficialismo reconfigura su mapa de alianzas dentro del “Gran Acuerdo”, luego de la tormenta con el senador Doñate, que no garantiza los cinco votos del bloque del PJ/Nuevo Encuentro. Por eso, el gobernador Weretilneck tuvo predisposición total para recibir el jueves a la legisladora de la UCR, Lorena Matzen. La agenda fue desde el Tren del Valle a la inseguridad. “Dos votos son dos votos”, valoró ayer un dirigente de JSRN.

La ausencia, la alarma y la desmentida

La intendenta, María Emilia Soria, no estuvo en el acto por el 2 de Abril en Roca. Yhubo preocupación entre los vecinos, porque un edil comentó que la ausencia se debía a un problema familiar “grave”. Obviamente, las reacciones fueron rápidas y varios miembros de la familia Soria recibieron consulta sobre ese eventual mal trance. Sin embargo, la respuesta fue que no había pasado nada “grave”. ¿Más papistas que el papa?

La continuidad en el Sindicato de Camioneros

Ante los rumores sobre el futuro de Camioneros, tras la muerte de Rubén Belich, el secretario adjunto, Gustavo Sol, salió a marcar la cancha. En una entrevista en la radio del gremio, dijo que “no existen internas, estamos todos del mismo lado y en el mismo camino que nos marcó nuestro compañero y líder”. También buscó mostrar a Belich lejos del verticalismo, indicando que desde hace dos años lo preparaba para dirigir el sindicato.

Neuquén

Añelo out Neuquén in

Fue llamativa la diferencia con que se desarrollaron encuentros del MPN en Neuquén y Añelo. En la capital Germán Chapino con el presidente del MPN Omar Gutiérrez hicieron una reunión virtual en la que, aparentemente, participó mucha gente. Pero en Añelo Daniela Rucci y Gabriel Álamo lograron desbordar el lugar de la convocatoria porque se hizo en forma presencial y, dijeron, todos se expresaron. Dedo arriba.

En Neuquén la reunión fue por zoom y en Añelo cara a cara.

Quién custodia la base china

El intendente de Bajada del Agrio, Ricardo Esparza, contó que la base de observación china de Quintuco no les cambió la vida salvo cuando se construyó. Dijo que tomaron la polémica nacional con tranquilidad porque la conoce por dentro y no es una base militar, reveló que viven allí unas seis personas de nacionalidad china. En diálogo con AM 550 contó también que son efectivos de la policía de la localidad los que la custodian.

El intendente la vio y generó celos

Manuel San Martín es el intendente de Andacollo y para convocar más gente a uno de los eventos deportivos que distingue la localidad miró los fósiles marinos habituales en la Cordillera del Viento. Es por eso que promociona Jurassic Trail Carrera en Mar Profundo, con la emotiva frase: donde el mar del período jurásico dejó sus huellas. Hay que sacarse el sombrero porque usa un elemento para promover la llegada de deportistas visitantes. Celos para El Chocón

¿Dónde está Jurassic Park en Andacollo o El Chocón?

PAE 2 YPF 1

Marcos Bulgheroni de Pan American Energy quedó como un duque con el gobernador Rolando Figueroa. Donó 2 millones de dólares para el programa insignia de su gestión: las becas Gregorio Alvarez. En cambio, Horacio Marín de YPF no sólo demoró en decidirse sino que sólo donó 1 millón de dólares. Igual quedó bien, pero la diferencia es notoria y el gobernador se caracteriza por su memoria.

Demoró pero al final se puso, Horacio Marín le dio plata para las becas de Figueroa

Ramón cobrará derecho de autor

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se copió de su par de Cutral Co, Ramón Rioseco, y le sacó la exclusividad de la franquicia de la Universidad Tecnológica Nacional. Le dio a Rubén Soro, rector Universidad Tecnológica Nacional, un terreno para que construya una sede en la ciudad capital, que se sumará a la sede que ya tienen, desde hace tres décadas en Plaza Huincul y el colegio secundario de Cutral Co. ¡Qué copión es Mariano!

Mariano Gaido le cedió un terreno al rector de la UTN.

El pinchazo al ministro

El ministro de Salud Martín Regueiro participó de la colecta externa de sangre que se realizó en el Centro Administrativo Ministerial. Con su participación, el funcionario de Rolando Figueroa pretendió promover la donación voluntaria y frecuente de sangre para poder ayudar a las personas que lo necesitan, según se preocupó de resaltar en sus redes sociales. La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortíz Luna, es quien promovió esta suerte de empatía de los funcionarios como lo hace cuando le toca vacunarse. Dicen que ese día, del dolor de Regueiro, lo invitaron a Rolando Figueroa quien puso como excusa que tenía que estar en otra ciudad. Mmmm

¿Duele? le preguntaron, dijo que no, pero su cara no se dio por enterada.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas.