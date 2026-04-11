Esto es en Off: Hay definiciones para Turismo, con mirada en Bariloche

El nombre de la persona que asuma la secretaría de Turismo de Río Negro, bajo la cartera de Carlos Banacloy, está definido y es de Bariloche.

El anuncio oficial lo hará el gobernador junto al ministro en diez días en la propia ciudad andina, cuando llegue la comitiva oficial por un encuentro con el CFI por nuevos convenios. Así se dará fin a una larga vacancia que data de septiembre de 2024.

Procesos sindicales de “renovaciones”, sin novedades

Se suceden los procesos electorales en los gremios, sin novedades. UPCN cumplió, el jueves, su elección, con una única lista y acusó la asistencia de un 60% de sus afiliados para ratificar la continuidad en la conducción de Juan Carlos Scalesi, computando nueve mandatos . Serán 36 años al finalizar en el 2030.

Además, finalizó el plazo para presentar listas de autoridades en el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento de Río Negro (Si.T.Sa), que mayormente comprende al personal de ARSA. La única lista está encabezada por la secretaria general, Cristina Marcelini. El trámite de votación será el 10 de abril y la reasunción será el 24, abriendo su quinto mandato.Aún así, Marcelini promete una “renovación dirigencial, que incluya la incorporación de nuevas generaciones”.

La Pascua pone reflexiva a Lorena

.La Pascua fue un momento especial para la diputada Lorena Villaverde que con un video íntimo desde la costa de un lago cordillerano invitó a sus seguidores a vivir ese momento con “reflexión”. “Que el amor sea más fuerte, que la esperanza no se negocie y que nunca dejemos de levantarnos”, propuso.

La exintendenta vuelve al ruedo

María Eugenia Martini (PJ) se liberó de la causa Techo Digno tras diez años de transitar los pasillos de tribunales y luego de un silencio prudencial, retomó tímidamente la exposición pública en estos días. En el ámbito laboral, siempre cercana al roquense Martín Soria, se sumó al plantel de asesores en el Senado.

Hospital de Cipolletti y otra designación

La dirección del hospital de Cipolletti conforma un desafío permanente para la gestión provincial. La última renuncia correspondió a la del viceministro Sergio Wisky, que cumplía un interinato pero se fue del equipo de Salud. Parece que finalmente existiría el profesional para la conducción del hospital cipoleño: el kinesiologo Miguel Colón.

Apelación presentada en el STJ por la banca

Primero Río Negro apeló en el STJ el fallo del juez electoral Carlos Da Silva e insistió en recuperar la banca de Cesar Domínguez, que fue electo por esa fuerza y, luego, se paso a LLA. El escrito lo formalizó el apoderado Héctor Muñoz y reiteró que la “Justicia Electoral no debe intervenir en la vida interna de los partidos políticos”.

NEUQUÉN

Cavi qué… un gringo en el paraíso

Brendan del Mundo anduvo por Caviahue y quedó flasheado con el azul del lago y la majestuosidad de los milenarios pehuenes. Trepaba la montaña con una alegría total al grito de “Cavi-guei”, mientras los subtítulos hacían magia para salvar la pronunciación. Lo hacía agitado mientras trepaba las rocas y se maravillaba con un palito de selfie mientras filmaba. El influencer yanqui se sintió un neuquino más entre tanta araucaria y basalto, aunque al nombre del pueblo todavía le falte un poco de horno. ¡Un gringo suelto en el paraíso que cambió el Fernet por el aire puro del volcán! Ojo, de nieve ni noticias todavía, pero con ese paisaje seco y radiante igual se llevó el corazón lleno. ¡Un auténtico todoterreno en tierras de Copahue!.

La dulce tentación en Sauzal Bonito

Aniversario 37 de Sauzal Bonito. El ministro Jorge Tobares, Gustavo Romer e intendentes miraban la mesa dulce con más respeto que a la coparticipación. Una bomba de azúcar que no era apta para diabéticos ni para cuidar la silueta. ¡Si probaban todo, volvían a Neuquén flotando de tanta glucosa!.

Pasión por las piedras

El exgobernador Jorge Sapag recordó que en 2007 fue a Canadá por dólares y volvió con una clase de geología. Con su herencia minera de baritina y bentonita, le puso el ojo a la piedra y apostó al no convencional. Si no era por ese “amor a las rocas”, hoy en Neuquén estaríamos cerrando Loma La Lata.

Billetera cerrada y un pedido político

Nada persona con Luis Bertolini, pero la abogada Liliana Verónica Peral metió un juicio político contra el intendente de Plottier y ya avisó que no quiere garparle más el sueldo, así directa. Entre fotomultas y allanamientos, dice que si siguen así, hasta los perros van a tener infracción. Plottier ya tiene más causas que vecinos, un límite te pido.

Entre el brillo mundano y el frío local

Cervi se muestra muy activo en el Senado buscando inversiones con referentes de Estados Unidos, pero en el plano local la historia es otra. Parece pesarle que, tras sus giras internacionales, Rolando Figueroa no lo incluya en el armado principal ni le brinde el saludo esperado. ¡Mucho roce exterior, pero con la escena local un poco esquiva!.

Aire familiar en las alturas de Huinganco

Rolando Figueroa pasó por el taller de Alejandro Santana para ver el nuevo Sagrado Corazón de Jesús que irá a un cerro de Huinganco. La obra es imponente, aunque para algunos tiene un aire muy familiar. Siendo el mismo autor del Vía Christi de Junín de los Andes, parece que el escultor aplicó la de “si la fórmula funciona, no se toca”.