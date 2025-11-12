Fernández Oro aprobó un régimen histórico para veteranos y movilizados de Malvinas

Su redacción se trabajó en diálogo con referentes de las agrupaciones de Cipolletti, General Roca y Fernández Oro. Foto: Gentileza.

El Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó una ordenanza que amplía los derechos y beneficios para quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, conocido como la guerra de las Malvinas, a través de un nuevo régimen de honor y reivindicación local.

Durante la presentación en el Concejo Deliberante estuvieron presentes el Veterano de Guerra Héctor Sergio Di Pascuale y los soldados orenses Julio Obreque y Roberto Retamal, quienes destacaron el valor simbólico del gesto como una muestra de «memoria, respeto y justicia histórica hacia quienes defendieron la soberanía nacional en 1982».

La ordenanza de fondo, de autoría del concejal de partido vecinal Christian Artero, establece la creación del “Régimen de Honor, Reivindicación y Reconocimiento a los Ex Combatientes, Convocados, Movilizados y Desplazados del Conflicto del Atlántico Sur”.

El proyecto surgió a partir de la solicitud de revisión presentada por Veteranos Ex Combatientes de Guerra de Malvinas y la Asociación de Soldados Convocados y Movilizados por la Guerra de Malvinas (Solcoym), con gran presencia en la ciudad.

Su redacción se trabajó en diálogo con referentes de las agrupaciones de Cipolletti, General Roca y Fernández Oro, con el propósito de unificar criterios y fortalecer la acción conjunta de las organizaciones vinculadas a la causa Malvinas.

Beneficios municipales y exenciones impositivas para los veteranos de Malvinas

La norma contempla la gratuidad de los servicios públicos municipales para los beneficiarios, junto a la eximición total de tasas e impuestos municipales.

También prevé beneficios administrativos como el derecho gratuito a licencias de conducir, trámites catastrales y de oficina, y la exención de derechos de construcción, cementerio y sepelio, entre otros.

El concejal Christian Artero explicó: “Esta ordenanza busca reparar una deuda que tenía el Municipio de Fernández Oro con los ex combatientes y también con los movilizados. Hoy Fernández Oro da un paso más en la reivindicación y reconocimiento de nuestros vecinos que estuvieron al servicio de la Patria«.