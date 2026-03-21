Fernández Oro impulsa un nuevo Parque Central en un predio que disputan bomberos

El proyecto para crear nuevos espacios recreativos en el Parque Central incluye la extensión de la bicisenda. (Foto archivo)

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, presentó un proyecto para avanzar con el plan de desarrollo urbano que incluye la creación denuevos espacios dentro del Parque Central, sobre Ruta 65 en el sector de calle Rivadavia y Museo Estación Cultural.

Según detalló el jefe comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO, la iniciativa prevé la creación de un espacio recreativo que incluirá ciclovía, sistema de riesgo por aspersión, iluminación y la continuidad de la parquización en el sector. Además, el proyecto apunta a mejorar la conexión interna en la ciudad y su integración con Cipolletti y Allen.

El plan de acción es impulsado en articulación entre el municipio y el sector privado. Amati explicó que en la localidad existen dos o tres desarrolladores privados interesados en avanzar con proyectos inmobiliarios.

En ese marco, señaló que el municipio estableció como condición la firma de acuerdos de plusvalía, mediante los cuales parte del beneficio generado por estas iniciativas deberá traducirse en la ejecución de obras para la comunidad. En este sentido, precisó que los trabajos deberán concretarse previamente, y que recién una vez finalizadas los desarrolladores estarán habilitados a iniciar sus emprendimientos.

Disputa por el terreno: el municipio ofrece alternativas y Bomberos cuestiona su viabilidad

El anuncio reavivó el reclamo de los Bomberos Voluntarios, quienes sostienen que en 2023 -durante la gestión del exintendente Mariano Lavín- ese mismo predio había sido comprometido para la construcción de un nuevo cuartel.

Amati reconoció ese acuerdo, pero aclaró que las tierras no pertenecen formalmente al municipio. «Son del ferrocarril y no cuentan con titularidad municipal, por lo que no pueden ser cedidas», explicó. En ese marco, indicó que se ofrecieron cuatro terrenos alternativos –de entre 1.800 y 5.000 metros cuadrados- que, según afirmó, cuentan con «mejor ubicación».

Sin embargo, en diálogo con este medio, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios rechazaron esa evaluación y aseguraron que las opciones propuestas «no son operativamente viables».

La referente de prensa de la institución, Gabriela Herrera, señaló que ninguno de los terrenos permite garantizar una respuesta eficiente ante emergencias: algunos están en zonas residenciales, otros carecen de salida rápida a rutas clave y uno se encuentra demasiado alejado del casco urbano.

«Lo que necesitamos es un punto estratégico que permita acortar distancias y mejorar los tiempos de respuesta en toda la ciudad», sostuvo, y remarcó que el predio originalmente previsto reunía esas condiciones.

Además, cuestionó contradicciones en los argumentos del Ejecutivo. Según indicó, se descartó el terreno inicial por su cercanía a la ruta o a las vías, pero luego se ofrecieron alternativas con características similares o incluso más desfavorables.

La dirigente también expresó malestar por la forma en que se desarrolló el proceso, al señalar falta de comunicación formal con la institución y decisiones «apresuradas». En ese sentido, remarcó que, más allá de la validez legal del acta firmada en 2023, existe un «compromiso social» asumido por el Estado.

«Bomberos presta un servicio esencial y gratuito. El municipio debería garantizar el mejor lugar posible para que podamos operar», afirmó.

Finalmente, desde el Ejecutivo informaron que la iniciativa ya se encuentra sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante para su ejecución. Además el intendente agregó que otras intervenciones urbanísticas se presentarán de forma progresiva y con instancias de participación ciudadana.