Kicillof analizó el presente del peronismo, la grieta dentro del Senado y afirmó su deseo de ganar las elecciones 2027

Ante los últimos golpes dentro del peronismo, donde algunos gobernadores decidieron apoyar la reforma laboral, el partido presentó diversos quiebres dentro del sistema. La situación financiera que atraviesan cada una de las jurisdicciones del país y el cambio de decisiones dentro del cuerpo complicó la imagen política.

El gobernador de Buenos Aires y referente del partido Justicialista, Axel Kicillof se pronunció ante la situación reciente del peronismo. Entre sus menciones advirtió que «Está en juego la Nación» por los constantes cambios y reformas presentadas por el Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista realizada con el periodista Ernesto Tenenmbaum, el gobernador sostuvo que este año será necesario articular consensos más allá de los límites partidarios tradicionales.

Uno de los puntos clave remarcados por el mandatario fue que la fragmentación de la oposición sería la principal causa que favorecería al oficialismo. Acusó a los miembros peronistas que apoyaron la reforma como los principales cómplices de la grieta dentro del partido.

Como una propuesta para enfrentar la situación, el gobernador insistió en sumar sectores y posturas firmes para las próximas elecciones presidenciales de 2027. “Hay que mostrar algo robusto, con liderazgo, formar una unidad de concepción y acción” afirmó el mandatario.

Las posibles mejores de imagen del partido para las Elecciones Nacionales 2027

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Kicillof afirmó que se deben tomar cartas sobre el asunto para revertir la situación: “Perdimos en un montón de provincias. Hay provincias que en octubre no sacamos un diputado por primera vez en mucho tiempo”. Sumado a esto, ratificó su compromiso con construir una idea alternativa.

El gobernador afirma que la agrupación de ideales alternativos puede hacer frente al Gobierno Nacional: “Hay que sumar a todos y a los nuevos que también se quieran sumar, tenemos el objetivo de poder armar algo potente, lo más compacto posible y algo que sea capaz de gobernar” afirmó.

Ante estas decisiones, Kicillof confirmó su idea de poder gobernar el país tras el ciclo actual. El gobernador sostuvo que su mayor objetivo no es solo ganar, sino también rediscutir el modelo de país, su inserción internacional y los parámetros que, a su juicio, cambiaron en los últimos años.

El nuevo espacio político

Dentro de las modificaciones planteadas por el gobernador bonaerense, presentó el espacio «Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Una vez presentado decretó que :“Estamos haciendo un proceso en ese sentido, donde tampoco es con exclusiones”.

El espacio fue oficializado dentro de la provincia de Buenos Aires, y elogió las novedades presentadas ante el mandato de Milei: “Creo que hay que cobrar conciencia de que el camino que hay que tomar es otro y que hay otro camino. Que es difícil, que es tortuoso, que implica sumar voluntades y experiencias” sostuvo.

Dentro de sus posibles representantes, Kicillof fue consultado si, al ganar las elecciones, indultaría a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario desvió la pregunta al afirmar: “La condena de Cristina es injusta pero el problema de la Justicia es mucho más profundo».

