Fiscalía intervino en el conflicto entre Román y los gremios municipales de Allen sin resultados

Una vez más, un organismo público accionó en el conflicto entre la gestión del intendente Marcelo Román y los gremios municipales de Allen que hasta el momento lleva meses de creciente tensión. En esta ocasión, fue la fiscalía descentralizada de la ciudad la que convocó a ambas partes, en su rol de mediador. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y otro fracaso se sumó a los intentos de conciliación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de Soyem Allen, Fabián Arriagada, afirmó que no hubo ningún acuerdo, «ellos siguen sosteniendo que nosotros tenemos de rehén los vehículos, pero resulta que están todos rotos, seguimos igual que cuando empezamos», afirmó el gremialista.

Desde la seccional ATE Allen confirmaron que las medidas de fuerza -paro, asambleas y movilización- continuarán hasta una próxima asamblea en la que se debatan los pasos a seguir. Por su parte, desde Soyem confirmaron que continuarán con las medidas en el corralón.

Desde el Ministerio Público señalaron que, debido a la complejidad del conflicto, el abordaje no se limita únicamente a aspectos de salubridad pública, sino que también involucra cuestiones administrativas que exceden su ámbito de intervención.

En la reunión participaron dos referentes de cada gremio ATE, UPCN y Soyem, y el ejecutivo municipal. Las fiscales intervinientes son la fiscal en jefe, Belén Carlarco y las fiscales adjuntas, Laura Olea y Alejandra Poblete.

El conflicto en el corralón municipal de Allen

La reunión fue solicitada por los gremios el viernes pasado cuando Fiscalía se hizo presente en el corralón municipal donde los trabajadores se encontraban realizando medidas de protestas en reclamo a mejores condiciones laborales y una urgente paritaria.

El conflicto en el corralón inició el martes pasado cuando los trabajadores municipales se manifestaron en el corralón para reclamar por el mal estado de los vehículos oficiales y la falta de propuestas salariales por parte del Ejecutivo. Durante la protesta, llegaron efectivos de la Policía de Río Negro por orden del fiscal Ricardo Romero. Solicitaron liberar la salida de un camión, y ante la negativa, notificaron a los manifestantes.

Más tarde, inspectores de la Secretaría de Trabajo constataron las condiciones laborales en el corralón y clausuraron varios vehículos por no estar en condiciones óptimas.

La conciliación entre los gremios municipales de Allen y Román acumula fracasos

Anteriormente, la secretaria de Trabajo de la provincia también intervino en el conflicto y dictó la conciliación obligatoria entre las partes involucradas por 10 hábiles. Sin embargo, esa conciliación finalizó el 3 de septiembre sin acuerdo entre las partes.

Desde los gremios manifestaron que el Ejecutivo municipal propuso un incremento salarial del 1% y el pago de manera escalonada que no fue aceptada por los sindicatos por lo que retomaron el paro por tiempo indefinido.

Por su parte, la secretaria de Trabajo de Río Negro indicó al Diario RÍO NEGRO que, tras la clausura de los vehículos oficiales, no hubo nuevas intervenciones provinciales porque ninguna de las partes volvió a solicitar la conciliación. “La Secretaría, a través de la delegación de Allen, está disponible ante cualquier llamado de los gremios o del municipio”, señalaron desde el organismo.