Orgullo nacional: las Cataratas del Iguazú cumplen 15 años como maravilla del mundo y celebra con un nuevo «Portal Mágico»

El 11 de noviembre de 2011, las Cataratas del Iguazú inscribieron su nombre en la historia grande del turismo global. Hoy, a exactamente 15 años de ser consagradas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, el principal parque nacional de la Argentina despliega una celebración masiva para revalidar un título que cambió su proyección internacional para siempre.

Lejos del tono protocolar, la jornada conmemorativa trae tecnología y sorpresas. El plato fuerte es la inauguración del Portal Mágico Iguazú, una instalación interactiva de vanguardia diseñada para conectar en tiempo real a los turistas del lado argentino con los visitantes apostados en Brasil, uniendo virtualmente ambas fronteras.

Agenda de festejos y un imán de premios internacionales

Bajo el sello de la fundación suiza New7Wonders, el parque preparó un cronograma ininterrumpido. Desde las 9:00 hasta las 17:00, las pasarelas se transforman en un escenario a cielo abierto con shows musicales, danzas regionales y nuevos espacios fotográficos «instagrameables» para potenciar la viralización en redes sociales.

La agenda oficial culminará con dos eventos clave:

18:00 horas: acto institucional y cóctel en el Hotel Iguazú Grand.



acto institucional y cóctel en el Hotel Iguazú Grand. 20:00 horas: gran festival popular de cierre en el emblemático Hito Tres Fronteras.

El peso de Iguazú trasciende su aniversario. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, el destino demostró su resiliencia tras el desplome turístico de la pandemia.

En 2021, la prestigiosa guía Lonely Planet España lo coronó como la tercera «maravilla incuestionable» del planeta en una selección de 101 sitios de elite, un impulso vital que le permitió recuperar su flujo de visitantes hasta superar nuevamente el millón de ingresos anuales.

Para quienes buscan planificar su visita al sistema de 275 saltos del norte misionero, el recorrido exige destinar una jornada completa. A diferencia de la panorámica que ofrece Brasil, el lado argentino propone una inmersión total en la selva, caminando literalmente sobre los ríos.

El parque está diseñado para facilitar la experiencia a través de tres ejes fundamentales: